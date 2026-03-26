Reniec anuncia 'Entregatón' de DNI en dos distritos de Lima para este 27 y 28 de marzo

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que miles de peruanos aún no han recogido sus DNI's por lo que ha lanzado la campaña gratuita conocida como 'Entregatón'. En este evento, los ciudadanos podrán acercarse a dos distritos de la capital desde donde podrán recoger sus cédulas sin ningún tipo de complicación. Conoce los lugares y horarios de este evento a realizarse este 27 y 28 de marzo.

Entregatón de DNI este 27 y 28 de marzo

Una nueva campaña de 'Entregatón' está a punto de realizarse con el fin de que los ciudadanos que realizaron trámites en campañas gratuitas previas puedan acercarse a los módulos y hacer el recojo efectivo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para este evento, Reniec ha dispuesto que se realice en dos distritos de Lima Metropolitana para este próximo fin de semana: viernes 27 de marzo en el Rímac y sábado 28 de marzo en Villa El Salvador. Este evento se da a lugar, luego que la entidad registral identifique un número significativo de DNI´s pendientes de entrega.

Con la entrega de la cédula nacional, se da el "cierre del proceso de identificación" y así, se facilita el recojo del documento para que pueda ser usado para ejercer derechos civiles, políticos y tener la facilidad de acceder a diversos servicios públicos.

Conoce dónde será la 'Entregatón' de este fin de semana

Reniec ratifica que esta Entregatón está dirigida para aquellos ciudadanos que durante el 2025 y 2026 realizaron trámites de DNI en las campañas gratuitas que se realizaron en el Rímac y Villa El Salvador.

Ahora sí, la entrega de DNI a los ciudadanos que realizaron trámites en las campañas gratuitas podrán acercarse a estos dos lugares desde las 09:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en los siguientes lugares:

Rímac: Dirígete hacia el jirón Chiclayo 591 (Local Municipal compromiso 1) el 27 de marzo del 2026.

(Local Municipal compromiso 1) el Villa El Salvador: Dirígete a Villa del Adulto Mayor, sector 3 Grupo 8 el 28 de marzo del 2026.

Para asegurarte que tu DNI se encuentra listo al 100% para su recojo, puedes revisar el siguiente link y así no acudir en vano a la campaña a realizar. Esta entrega de DNI se realiza en el mismo distrito desde donde se efectuó el trámite.

Este 27 y 28 de marzo se realizará una nueva jornada de 'Entregatón de DNI' para que los ciudadanos que tramitaron DNI en campañas gratuitas de Rímac y Villa El Salvador puedan disponer de sus documentos.