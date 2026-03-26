Semana Santa: Conoce los requisitos sanitarios vigentes para viajar con tu mascota en el feriado largo

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la proximidad del feriado largo de Semana Santa, muchos peruanos ya organizan sus viajes dentro y fuera del país.Para quienes planean llevar a sus mascotas, es fundamental conocer las normativas sanitarias actuales y asegurar así una experiencia sin sobresaltos.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) insta a los dueños a verificar los requisitos con tiempo y gestionar los trámites necesarios con la debida antelación.

¿Qué se solicita para viajar a provincias?

Aunque no se solicita tramitar un certificado ante la SENASA, las empresas de transportes aéreo y terrestre solicitan algunos requisitos.

Certificado de salud emitido por un veterinario (máximo 10-15 días antes del viaje): Este certificado de salud debe garantizar que la mascota está sana, con nombre, edad, raza y vacunas.

Este certificado de salud debe garantizar que la mascota está sana, con nombre, edad, raza y vacunas. Carné de vacunación actualizado: Para vuelos, las aerolíneas exigen estas vacunas vigentes: rabia obligatoria para mayores de 3 meses, parvovirus, distemper, entre otras. Además de desparasitación interna y externa, realizada dentro de los 15 días previos al viaje.

Para vuelos, las aerolíneas exigen estas vacunas vigentes: rabia obligatoria para mayores de 3 meses, parvovirus, distemper, entre otras. Además de desparasitación interna y externa, realizada dentro de los 15 días previos al viaje. Uso de un transportador (kennel) seguro: La mascota deberá ir en este transportador ventilado, limpio y seguro.

La mascota deberá ir en este transportador ventilado, limpio y seguro. Edad Mínima: Generalmente, se exige que los perros tengan al menos 16 semanas (4 meses) para viajar.

Se recomienda consultar a la aerolínea/empresa de bus, ya que cada una tiene políticas específicas sobre el tamaño, peso y restricciones de razas braquicéfalas (Bulldogs, Pugs, Boston Terriers, Boxers, Shih Tzus y gatos Persas).

Además, lleva siempre los documentos originales y copia del certificado de salud y el carnet de vacunas.

¿Qué se solicita para viajar al extranjero?

Si planeas salir del país con tu mascota, es obligatorio contar con el Certificado Sanitario de Exportación (CSE). Para obtenerlo, debes:

Presentar certificado de salud vigente.

Contar con certificado de vacunación al día.

Cumplir con los requisitos exigidos por el país de destino.

Realizar el pago por derecho de trámite.

Gestionar el proceso con al menos 72 horas de anticipación.

SENASA advirtió que cada país tiene condiciones específicas, por lo que es clave informarse previamente.

Ingreso de mascotas al Perú

Para el ingreso de mascotas al Perú, el MIDAGRI indica que los viajeros deben contar con el Certificado Sanitario Internacional emitido por la autoridad competente del país de procedencia, además del pago por inspección sanitaria correspondiente.

De esta manera, el ministerio reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo y modernizando los servicios dirigidos a la ciudadanía, promoviendo viajes seguros y responsables con mascotas durante Semana Santa y a lo largo del año.

