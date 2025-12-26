Gral. PNP Arriola: "La minería ilegal y sus organizaciones criminales generan más ingresos que el narcotráfico"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la oficialización de la ampliación del Reinfo hasta el 2026, el Gral. PNP Óscar Arriola advirtió que la minería ilegal es ampliamente más rentable para las organizaciones criminales en comparación al narcotráfico y destacó intervenciones para frenar el delito.

Minería ilegal en el Perú sería más grave que el narcotráfico

En declaraciones para Canal N, el comandante general de la Policía Nacional señaló que, esta extracción no autorizada es uno de los principales problemas dentro del crimen organizado que enfrenta el país a día de hoy.

"Para todos nosotros, que estudiamos los fenómenos criminales, (la minería ilegal) es uno de los problemas que deja mayores réditos a las empresas y organizaciones criminales, sextuplicando el tráfico ilícito de drogas", manifestó.

Ante ello, la autoridad policial aseguró que la PNP ha logrado frenar algunas de las operaciones de la extracción ilegal de minerales a través de la ejecución de "intervenciones de interdicción".

En los últimos tiempos, la creciente actividad minera ilícita ha generado un incremento de delitos conexos de alta gravedad en diversas zonas del Perú. Por ello, Arriola consideró que actividades como el sicariato y la extorsión están directamente ligadas al control de los yacimientos mineros, por parte de organizaciones criminales transnacionales.

"Desde la eliminación de 50 mil Reinfos, la Policía Nacional siempre ha sido una actividad de interdicción e investigación a las organizaciones criminales. Somos un ente absolutamente técnico y trabajamos con las normas que están vigentes", sostuvo.

Sin embargo, el general evitó confirmar si la recientemente oficializada ampliación del Registro Integral de Formalización Minera al 31 de diciembre del 2026 obstaculiza la labor policial contra la minería ilegal.

En contraparte, Óscar Arriola señaló que la PNP se mantiene realizando intervenciones e investigaciones que han resultado en cifras de "alto comisionado".

"Tenemos estas cifras objetivas con un alto comisionado. Con las leyes que están vigentes, metemos a la gente a la cárcel y frenamos la minería ilegal con una cuantiosa disminución de estos delitos que alteran y van contra el medio ambiente", finalizó.

PNP refuerza seguridad en embajada de México por Betssy Chávez

Desde San Isidro, se pudo constatar que la residencia de la Embajada de México donde permanece Betsy Chávez se encuentra rodeada por un contingente policial mucho mayor al habitual.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que la presencia de efectivos se duplicó y triplicó en los últimos días ante posibles intentos de fuga durante la Navidad.

Los policías permanecen vigilantes en todo momento y se ubican estratégicamente alrededor de la residencia para prevenir cualquier riesgo.