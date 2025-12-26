La Victoria: Dos sujetos fueron asesinados a balazos en plena celebración por Navidad

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La llegada de la Navidad no fue impedimento para que la ola de criminalidad que azota la capital continúe en aumento. Una muestra de ello fue lo ocurrido en La Victoria donde dos personas perdieron la vida a manos de un sicario a solo horas de haber recibido la noche buena.

Dos personas fueron asesinadas en La Victoria en plena Navidad

Por suerte, las cámaras de seguridad de la zona captaron al detalle como se dio este hecho de sangre en la madrugada del 25 de diciembre. Eran exactamente las 3:34 de la madrugada cuando un grupo de personas se encontraba compartiendo amenamente en los exteriores de una vivienda en la avenida García Naranjo.

De pronto, una moto lineal hace su aparición en la zona con una persona a bordo. Sin embargo, otro sujeto que se encontraba esperando detrás de un auto comienza a caminar en dirección hacia el grupo de gente. Este portaba un chaleco de la Policía Nacional del Perú intentando desviar la atención.

El hombre identificó a sus dos objetivos e inmediatamente realizó entre 10 a 15 disparos sin importar a sus demás acompañantes. Luego de realizar su cometido, emprende veloz huida en el vehículo menor que lo esperaba.

#EnVivo



Asesinan a dos hombres tras reunión navideña en La Victoria.



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► [https://t.co/zLv8mA7F8Z] pic.twitter.com/ozbawFAJlt — América Noticias (@noticiAmerica) December 26, 2025

Los asistentes salieron de la vivienda tras escuchar los proyectiles dándose con la escalofriante escena. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida en el acto, mientras que el otro herido fue llevado a un hospital cercano por sus familiares. Ahí, el personal médico no hizo más que certificar su deceso a causa de los disparos recibidos

Identifican a una de las víctimas

Una persona armada que se encontraba al interior de la celebración abordó un auto negro junto a un acompañante para ir en busca de los sicarios. Además, una de las víctimas fue identificada como Christian García Saroulo de 45 años

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para cercarlo e iniciar con las pesquisas de rigor. De momento, las fuerzas del orden señalan que las razones de este crimen se daría por presunto ajuste de cuentas.

Exitosa también pudo conocer que el Departamento de Investigación Criminal de La Victoria ya investiga lo sucedido por lo que las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad serán vitales para las investigaciones.

En resumen, dos personas fueron violentamente asesinadas a balazos en los exteriores de una vivienda en La Victoria y a solo horas de la llegada de la Navidad.