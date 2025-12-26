Alejandra Baigorria recibe críticas tras anunciar su serie biográfica y responde: "Es mi inversión"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Para nadie es un secreto que Alejandra Baigorria se ha convertido en una de las figuras de la farándula más mediáticas en los últimos años. Su salto a la fama en los programas Combate y Esto es Guerra, además de sus emprendimientos en el emporio de Gamarra, la llevaron a captar miles de seguidores y también detractores.

Estos últimos aparecieron en gran cantidad en las última semanas luego que la empresaria anunciara que le gustaría llevar su vida a la televisión a través de una serie biográfica en Netflix. Según indicó, esto sería importante para que la gente pueda conocer detalles no revelados de todo lo que tuvo que pasar para llegar al lugar donde está.

"Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago", indicó semanas atrás.

Responde a críticas tras anuncio

Luego de rebelar este deseo, Alejandra Baigorria ha recibido decenas de críticas a través de diferentes plataformas por parte de sus más férreos detractores. La mujer de negocios le restó importancia a estos comentarios negativos aclarando que de momento es solo un proyecto más que busca cumplir y que este lo llevará a cabo con su propio dinero.

"He recibido críticas como 'a quién le va a interesar la vida'. (...) Si le interesa a tres personas, bueno, ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema", expresó a América TV.

En esa misma línea, la 'gringa' agregó que los agravios hacia su persona le importan poco y nada ya que en su momento pudo superarlos cuando escribió un libro el cual tuvo una importante cantidad de ventas.

"En algún momento sí, o sea, si escribí un libro y fui criticada y vendí 8 mil ejemplares, ¿por qué no podría hacerlo?", agregó.

La gente conocerá detalles no revelados

Por otro lado, Baigorria dejó en claro que mucha gente no conoce todo lo que tuvo que pasar en sus inicios para alcanzar la popularidad que hoy goza. Por ello, aseguró que el público podrá hacerlo si este proyecto logra concretarse.

"Es algo que estoy pensando, un proyecto donde contaría cómo crecí empresarialmente, todo lo que sufrí. Cuando digo que no están preparados, no es por creerme, sino porque hay cosas fuertes que realmente hay gente que no entendería", finalizó.

De esta manera, Alejandra Baigorria respondió a las críticas tras anunciar su propia serie biográfica indicando que lo hará con su propio dinero.