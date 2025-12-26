Fallece futbolista en trágico accidente: Club le rinde emotivo homenaje de despedida

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un joven futbolista perdió la vida a sus 23 años de edad, según reportaron medios internacionales y el club en que demostró su talento para el balompié. Amigos y familiares le dedicaron un sentido homenaje con emotivos mensajes de despedida.

Fallece futbolista en Nochebuena

Mientras cientos de familias se encontraban celebrando la Nochebuena, previo a la Navidad, un lamentable suceso sacudió el ámbito deportivo. Se reportó el fallecimiento del norirlandés Callum McVeigh, de 23 años, sin brindar detalles exactos sobre la causa de su deceso, más que solo especificar que fue un "accidente", dejando a sus seguidores desconcertados.

De acuerdo a los primeros reportes del diario Belfast Telegraph, el joven deportista perdió la vida en un "trágico accidente" ocurrido el pasado miércoles 24 de diciembre. A través de sus Redes Sociales, el Linfield FC se mostró "profundamente entristecido" por la pérdida de su exjugador.

"Extendemos sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Callum, pasados y presentes, en este momento tan difícil", publicó el club en su cuenta oficial de X para despedirlo.

El atleta era una de las figuras más destacadas del futbol de Irlanda del Norte, de donde era originario. Jugó en clubes como Linfield, Portadown, Ards y Knockbreda, de las divisiones de ascenso.

Clubes lamentan la pérdida de Callum McVeigh.

Mensajes de despedida a Callum McVeigh

En un conmovedor homenaje, el club Killyleagh FC, al que se unió el 6 de noviembre, compartió sus condolencias a la familia y amigos de Callum por su "pérdida inimaginable".

"Con profunda tristeza y gran pesar anunciamos el trágico fallecimiento de nuestro jugador, Callum McVeigh, quien murió en Nochebuena a la edad de 23 años. Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, dejó una huella profunda y duradera. Se adaptó de inmediato, demostró un gran compromiso, comenzando como lateral izquierdo, y se ganó el respeto y la amistad de sus compañeros, la directiva y el comité", indicaron.

Finlamente, recordó que el último partido de Callum McVeigh fue el pasado 13 de diciembre, en la aplastante victoria 13-1 ante el Clonduff, que llenó a todos sus compañeros y resto del equipo con orgullo. Asimismo, detallaron que, incluso, formó parte de la fiesta por Navidad que organizaron sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida.

El mundo del fútbol en el Reino Unido recibió un duro golpe en estas fiestas decembrinas con la muerte de la joven promesa Callum McVeigh, de 23 años, que falleció en un trágico accidente en plena Nochebuena el pasado 24 de diciembre de 2025, según reportaron medios internacionales.