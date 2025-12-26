RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Nieve en regiones de nuestro país: Conoce dónde se viene registrando y hasta cuando sucederá

Senamhi informó de la ocurrencia de nieve en diferentes regiones de nuestro país como parte de la alerta naranja por precipitaciones que advirtieron para la sierra sur del país.

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/12/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó de ocurrencia de nieve en diferentes regiones de nuestro país como parte de la alerta naranja por precipitaciones que advirtieron desde el 25 de diciembre. 

¿Dónde sucede y hasta cuando?

A través de sus redes sociales informaron del aviso N° 460 de precipitaciones en la sierra sur de nuestro país, según detalla el anuncio, también publicado en su página web, se podía registrar nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad. 

Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m. s. n. m. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en velocidades cercanas a los 45 km/h. Además, se prevé un descenso de las temperaturas diurnas durante la vigencia del aviso. 

Senamhi detalló que estos eventos se iban a vivir desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de diciembre en Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. 

Es en en ese sentido que Senamhi informó de que en la estación de monitoreo de Pampahuta, en Puno, y en la de Vilcanota, Tacna, se informó de la presencia de nieve conforme al aviso.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país. 

Es así como Senamhi informó de la presencia de nieve en Tacna y Puno, como parte de las consecuencias de su aviso de precipitaciones en la sierra sur del país. 

