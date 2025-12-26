Nieve en regiones de nuestro país: Conoce dónde se viene registrando y hasta cuando sucederá

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó de ocurrencia de nieve en diferentes regiones de nuestro país como parte de la alerta naranja por precipitaciones que advirtieron desde el 25 de diciembre.

¿Dónde sucede y hasta cuando?

A través de sus redes sociales informaron del aviso N° 460 de precipitaciones en la sierra sur de nuestro país, según detalla el anuncio, también publicado en su página web, se podía registrar nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad.

Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m. s. n. m. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en velocidades cercanas a los 45 km/h. Además, se prevé un descenso de las temperaturas diurnas durante la vigencia del aviso.

Senamhi detalló que estos eventos se iban a vivir desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de diciembre en Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Es en en ese sentido que Senamhi informó de que en la estación de monitoreo de Pampahuta, en Puno, y en la de Vilcanota, Tacna, se informó de la presencia de nieve conforme al aviso.

#Video/Foto #Senamhi #Minam En Tacna, desde la estación Vilacota, se reportó la ocurrencia de nieve, tal como se informó en el aviso vigente.https://t.co/m1AFNep7f5#ElPerúSeAbriga En las noches frías, no olvides usar ropa abrigadora al dormir. pic.twitter.com/WCUKnnBoCu — Senamhi (@Senamhiperu) December 26, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.

Es así como Senamhi informó de la presencia de nieve en Tacna y Puno, como parte de las consecuencias de su aviso de precipitaciones en la sierra sur del país.