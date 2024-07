¿Hoy jueves 11 de julio es feriado o día no laborable en el Perú? Conoce AQUÍ la respuesta

11/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Julio es uno de los meses más esperados por los peruanos debido al gran número de fechas festivas que figuran en el calendario. Ahora, hay quienes se cuestionan si hoy, jueves 11 de julio, es feriado o día no laborable en el Perú.

¿Hoy es feriado o día no laborable?

Este jueves, 11 de julio, surgió una gran duda entre los peruanos. Y es que muchos desconocen si esta fecha es considerada como un feriado o un día no laborable, tanto para el sector público como privado.

Y es que a raíz del Día del Docente Universitario, se presentó ante el Congreso de la República, una iniciativa legislativa que tiene como finalidad decretar este día como uno feriado. Por tal motivo, en las siguientes líneas de esta nota, podrás conocer si esto llegó a darse o no.

El proyecto de ley 8160/2023-CR presentado por la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial precisa que el 11 de julio sea declarado 'Día del Docente Universitario' y feriado no laborable, puesto que busca brindar un homenaje a los profesores universitarios que pertenecen al sector público y privado.

No obstante, dicho PL se encuentra aún en la Comisión de Educación para su respectiva votación y una vez aprobada, pueda ser enviada al Pleno del Congreso para su posterior debate.

En conclusión, este jueves, 11 de julio, no llega a considerarse como un feriado o un día no laborable, por lo tengo no se cobrará doble ni tampoco se podrá descansar.

¿Habrá feriado largo por Fiestas Patrias?

De acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2024-PCM, publicado a través del diario El Peruano, se informó que el próximo viernes, 26 de julio, es considerado como un día de descanso obligatorio, es decir, un día no laborable para aquellos que trabajan en el sector público.

Sin embargo, estas tendrán que ser compensadas durante los siguientes 10 días o sino coordinado con el jefe inmediato para su recuperación.

En cuanto al sector privado, dicha medida es opcional, puesto que obedecerá al acuerdo que exista entre el empleador y el trabajador, es decir, si este decide finalmente brindarle el descanso en la mencionada fecha.

Con esto, es importante recalcar que no existe un feriado largo por Fiestas Patrias, puesto que los días festivos caen domingo 28 y lunes 29 de julio.

Finalmente, además de esta información, se conoció que este jueves, 11 de julio, es feriado ni tampoco día no laborable en el Perú.