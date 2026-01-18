Huarochirí: Sujetos armados disparan contra patio de la empresa de transportes "Cinco Estrellas"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúa la delincuencia. En medio de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, un segundo ataque a la empresa de transportes "Cinco Estrellas" en Huarochirí se registró la noche del sábado 17 de enero. Esta vez fueron disparos.

Desconocidos dispararon a bordo de dos autos

Momentos de tensión y alarma se vivieron en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la capital, luego de que sujetos desconocidos dispararan contra el patio de maniobras de la empresa transportista, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho y Pachacamac.

Según testimonios obtenidos en exclusiva por Exitosa, los atacantes llegaron al lugar a bordo de dos vehículos de color gris y, sin mediar palabra, realizaron al menos dos disparos contra las instalaciones de la empresa para luego darse a la fuga.

"Los dos carros salieron embalados. La Policía apareció después de media hora y no sabía donde fue. Su objetivo ha sido la empresa, para cobrarle cupo, como darle una advertencia y se fueron", declaró un testigo.

Los hechos se registraron al promediar las 11 de la noche de este sábado, generando temor entre los trabajadores y vecinos de la zona ubicada en el anexo 8 de Jicamarca, en Huarochirí.

Sujetos armados dispararon contra el patio de maniobras de la empresa de transportes "Cinco Estrellas".



El testigo señaló que solo logró observar las características físicas a una persona en la parte trasera de uno de los autos, que estaba "con la mano en la ventana".

Segundo atentado a Cinco Estrellas en 2026

Este es el segundo atentado extorsivo contra "Cinco Estrellas" en lo que va del 2026, es decir, en menos de dos semanas. Según mencionó una vecina, el ataque anterior consistió en la detonación de un explosivo.

"Hace 15 días aproximadamente, han puesto una dinamita a esa empresa, pero no han querido poner una denuncia. Tendrán sus motivos, no sabemos por qué. Eran las 11:40 p.m., estábamos descansando y sonó algo fuerte, horrible. Toda la pared se había hecho un hueco", afirmó.

Este atentado ocurre a tan solo 72 horas después del paro de transportistas realizado en la capital, una medida que fue convocada precisamente en rechazo a la ola de extorsiones, amenazas y asesinatos que viene golpeando duramente al sector de transportes.

Según información policial, no se han reportado heridos. En tanto, efectivos de la comisaría de San Antonio de Jicamarca vienen realizando las pericias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer este nuevo ataque por parte de presuntos extorsionadores.