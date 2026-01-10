Atacan a balazos bus con pasajeros en Huarochirí: Conductor resultó herido tras atentado

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ataques a unidades de transporte público no se detienen, pese a la convocatoria a paro para el 15 de enero. Es tras ello que un bus fue atacado a balazos en presencia de pasajeros, en Huarochirí, como resultado el conductor resultó herido.

Continúan ataques a transportistas

Esta ves el vehículo atacado pertenecía a la empresa de transportes Negociaciones Santa Catalina, según los trabajadores de la compañía minutos antes del atentado, subió a la unidad un sujeto haciéndose pasar por un pasajero, en la zona de Motupe.

Esta persona amenazó al chofer con acabar con su vida y las de sus compañeros si no hacían caso a sus órdenes. Posteriormente, desciende de la unidad para que continúa con su ruta.

Fue en la zona Las Palmeras donde dos personas a bordo de una motocicleta interceptan el bus a la altura del asiento del conductor, para proceder a disparar hasta en tres oportunidades.

Como resultado, un impacto de bala hirió al piloto, pese a ello continuó manejando hasta llegar a la intersección de las avenidas Miguel Grau con Belaunde, donde finalmente perdió el conocimiento.

Los pasajeros presentes, ante el impacto de la escena presenciada y con miedo, optaron por enviar mensajes a sus familiares para que llamen a la Policía Nacional en su auxilio.

"Ayuda por favor, a la Manchay, a las 127 le han disparado, el chofer está herido. Ayuden por favor, manden a los policías. Ahí están que nos persiguen. Por favor, por favor", decía una usuaria en un audio para una pariente, al que accedió Exitosa.

Actualmente el conductor permanece en el Hospital de San Juan de Lurigancho con pronóstico reservado. Cabe señalar, que en la zona del ataque no hay cámaras de seguridad que ayuden en la investigación policial.

Los trabajadores de la empresa denunciaron que vienen pagando 12 soles diarios a dos bandas criminales que operan en la capital. Por ello, señalan que el ataque se da por parte de una nueva organización.

Paro de transportes

A través de una conferencia de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, confirmó la medida radical para el 15 de enero debido a los últimos ataques extorsivos registrados en la capital ni bien inició el nuevo año.

"A la señora Boluarte se le sacó por su falta de control de la realidad por el tema de la extorsión, eso nadie puede decir que no y el cambio se realizó a través del señor Jerí y ese cambio no está dando resultados (...) la famosa 'Ley Jerí' ni siquiera ha sido reglamentada, donde establecen parámetros de emergencia en caso de extorsión, entonces la situación la situación es cero", denunció.

Es tras ello que un nuevo ataque contra una unidad de transporte se ha registrado, esta vez en Huarochirí, en presencia de pasajeros y dejó al conductor herido.