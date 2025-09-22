Huaycán: Muro de contención de más de 50 metros colapsa y casi sepulta a niños

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de terror se vivieron en la Asociación Cerro del Ángel, en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate, luego de que un muro de contención colapse y pusiera en peligro la vida de varias familias del sector, sobre todo la vida de un grupo de niños que se encontraban jugando en un campo que estaba ubicado debajo, que salieron despavoridos para salvarse.

Muro de contención colapsa y genera peligro

De acuerdo a las imágenes impactantes del terrible suceso, se observa cómo la tierra progresivamente se va cediendo y la gran escultura de concreto se desmorona generando una densa nube de polvo. Este incidente se suscitó el último domingo 21 de septiembre al promediar las 5 y 30 de la tarde.

Segundos antes del fatal incidente, un grupo de niños que se encontraban cerca jugando escaparon corriendo antes de que los sepultara el muro, mientras que otros adultos y transeúntes también hicieron lo mismo para poner a salvo sus vidas.

Cabe resaltar que, de acuerdo a información vertida por los vecinos de la zona, producto de este derrumbe un adulto mayor resultó herido tras caer durante su huida para no ser atrapado por la caída de la estructura. Además, afortunadamente ninguna persona resultó muerta.

Sin embargo, los vecinos de la Asociación Cerro del Ángel aún se encuentran en vilo debido a que una parte del muro que colapsó permanece suspendida y temen que nuevamente ocurra otro fatal accidente.

Vía principal resultó afectada y vecina es acusada por derrumbe

Debido a la caída del muro de contención, la vía principal quedó bloqueada e intransitable. Al respecto, los residentes se mostraron preocupados porque en dicha zona se ha visto interrumpido el tránsito vehicular. A raíz de ello, existe la falta de alternativas de circulación que complica la movilidad de los habitantes del sector.

De otro lado, los vecinos acusan a una vecina de ser la responsable del fatal siniestro debido a que presuntamente ha realizado actividades de excavación con una maquinaria pesada con la supuesta intención de ampliar su terreno, hecho que probablemente ocasionó que el muro termine colapsando.

Así, un fatal incidente se suscitó el último domingo 21 de septiembre luego que un muro de contención colapse en Asociación Cerro del Ángel, en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate, poniendo en peligro la vida de un grupo de menores de edad, así como la de adultos y transeúntes.