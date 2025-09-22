Tomás Gálvez podría apartar a Domingo Pérez de la Fiscalía solo si tiene sustento, afirma Martín Salas

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exfiscal anticorrupción, Martín Salas, indicó que el nuevo fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, podría separar a José Domingo Pérez del Ministerio Público solo si tiene cómo sustentar dicha medida.

Tomás Gálvez podría separar a Domingo Pérez de Fiscalía

En primera instancia, el exfiscal anticorrupción señaló que depende la expresión de Tomás Gálvez y "lo que realmente quiere decir con sacar".

"Va a tener que tener el sustento suficiente porque la investigación (a Susana Villarán) tiene plazos de cumplimiento y se muestra inacción cuando en el plazo concedido para investigar no ha habido continuidad en la actuación de investigación", expicó.

En tal sentido, sostuvo que es "muy prejucioso" que el nuevo fiscal de la Nación interino diga que sacará a José Domingo Pérez "porque se ha demorado, más aún si él trabaja en la administración de justicia y tiene experiencia fiscal al respecto".

Posteriormente, fue consultado sobre Delia Espinoza y su solicitud para declarar a Fuerza Popular por su conducta antidemocrática y si se compara con lo sucedido con el partido político A.N.T.A.U.R.O.

"Fuerza Popular no es igual al partido que se cuestionó en su momento y que cayó ante la justicia electoral que dirigía Antauro Humala, son situaciones distintas porque Antauro ha tenido expresiones claras y públicas (...), en el caso de Fuerza Popular estamos hablando de terceros", expresó.

Una oportunidad para reivindicarse

En otro momento, Martín Salas indicó que "la Junta de Fiscales Supremos ha seguido un procedimiento regular para nombrar un fiscal interino". Además, sostuvo que de acuerdo a la ley quien debió ocupar dicho cargo era el más antiguo "Pablo Sánchez Velarde", pero este declinó.

"Yo confío que esta es una oportunidad grande para Tomás Aladino Gálvez Villegas de reivindicarse con la ciudadanía y con el pueblo peruano para poder evitar el descrédito funcional que ya tuvo con anterioridad y que lo llevó a una destitución e incluso a ser investigado y procesado por un caso emblemático de corrupción que es el tema de los 'Cuellos Blancos del Puerro'", manifestó.

Bajo esa premisam acotó que Gálvez Villegas deberá actuar con "trasparencia, con rectitud y con independencia del poder político" pese a que "tiene un cuestionamiento reciente por haber archivado la denuncia por violación al presidente del Congreso".

Se concluye que, de acuerdo a Martín Salas, el nuevo fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, podría separar a José Domingo Pérez del Ministerio Público solo si tiene cómo sustentar dicha medida.