Sismo de magnitud 3.6 se registró esta tarde en Lima: Conoce los detalles de este movimiento telúrico

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2025
Un sismo de magnitud 3.6 se registró este lunes 22 de setiembre y tuvo como epicentro la provincia de Lima. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico sucedió a las 16:52 de la tarde. Conoce los detalles de este movimiento telúrico en la siguiente nota.
Temblor en Lima
Con magnitud 3.6, Lima fue remecida durante este inicio de semana en la tarde de este lunes 22 de setiembre. Según anunció el reporte del Centro Sismológico Nacional, parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor fue ubicado a 28 kilómetros al noroeste de Chilca en Cañete, provincia de Lima.
Según el informe, tuvo una intensidad III- Chilca con profundidad de 49 kilómetros al promediar las 16:52 de la tarde del lunes. Por su parte, los parámetros sísmicos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI) el epicentro se registró en el mar peruano y cuenta con un rango de magnitud color verde, que indica que se trata de un movimiento de poca peligrosidad.
Seis sismos registrados este lunes
Conforme indica el Centro Sismológico Nacional, se han registrado seis sismos de magnitud mayor a los tres grados durante este lunes. Estos movimientos telúricos son habituales, pues el Perú se encuentra dentro de el Cinturón de Fuego del Pacífico que propicia a un constante riesgo de actividad sísmica por las fricciones entre las placas tectónicas, según explica en Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Uno de los últimos sismos registrado para este lunes, hasta el momento, ha sucedido en Ucayali con una magnitud de 5.2 a 35 kilómetros del noroeste de Aguaytia y con una profundidad de 135 kilómetros.
Recomendaciones ante un movimiento telúrico
Ante los constantes movimientos telúricos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brinda recomendaciones para la prevención y cuidado en casos de sismos. Por ello, indica a la población las siguientes recomendaciones.
- Conservar la calma en todo momento: evaluar la situación y ayudar a los demás
- Alejarse de ventanas, repisas o cualquier artefacto u objeto que pueda rodar o cae en la vía de evacuación
- Si no se puede salir, ubicarse en la Zona de Seguridad interna previamente identificada, como al costado de las columnas o muros estructurales
- Evacuar con tu mochila para Emergencias
El último movimiento telúrico registrado durante esta tarde en Lima con una magnitud de 3.6 alerta a la ciudadanía a continuar con un correcta prevención ante la ocurrencia de sismos.