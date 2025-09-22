Sismo de magnitud 3.6 se registró esta tarde en Lima: Conoce los detalles de este movimiento telúrico

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 3.6 se registró este lunes 22 de setiembre y tuvo como epicentro la provincia de Lima. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico sucedió a las 16:52 de la tarde. Conoce los detalles de este movimiento telúrico en la siguiente nota.

Temblor en Lima

Con magnitud 3.6, Lima fue remecida durante este inicio de semana en la tarde de este lunes 22 de setiembre. Según anunció el reporte del Centro Sismológico Nacional, parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor fue ubicado a 28 kilómetros al noroeste de Chilca en Cañete, provincia de Lima.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0635

Fecha y Hora Local: 22/09/2025 16:52:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 49km

Latitud: -12.35

Longitud: -76.94

Intensidad: III Chilca

Referencia: 28 km al NO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 22, 2025

Según el informe, tuvo una intensidad III- Chilca con profundidad de 49 kilómetros al promediar las 16:52 de la tarde del lunes. Por su parte, los parámetros sísmicos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI) el epicentro se registró en el mar peruano y cuenta con un rango de magnitud color verde, que indica que se trata de un movimiento de poca peligrosidad.

Se registro sismo de 3.6 en Lima este lunes 22 de setiembre

Seis sismos registrados este lunes

Conforme indica el Centro Sismológico Nacional, se han registrado seis sismos de magnitud mayor a los tres grados durante este lunes. Estos movimientos telúricos son habituales, pues el Perú se encuentra dentro de el Cinturón de Fuego del Pacífico que propicia a un constante riesgo de actividad sísmica por las fricciones entre las placas tectónicas, según explica en Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Uno de los últimos sismos registrado para este lunes, hasta el momento, ha sucedido en Ucayali con una magnitud de 5.2 a 35 kilómetros del noroeste de Aguaytia y con una profundidad de 135 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0634

Fecha y Hora Local: 22/09/2025 15:48:24

Magnitud: 5.2

Profundidad: 135km

Latitud: -8.85

Longitud: -75.75

Intensidad: III-IV Aguaytia

Referencia: 35 km al NO de Aguaytia, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 22, 2025

Recomendaciones ante un movimiento telúrico

Ante los constantes movimientos telúricos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brinda recomendaciones para la prevención y cuidado en casos de sismos. Por ello, indica a la población las siguientes recomendaciones.

Conservar la calma en todo momento: evaluar la situación y ayudar a los demás

Alejarse de ventanas, repisas o cualquier artefacto u objeto que pueda rodar o cae en la vía de evacuación

Si no se puede salir, ubicarse en la Zona de Seguridad interna previamente identificada, como al costado de las columnas o muros estructurales

Evacuar con tu mochila para Emergencias

El último movimiento telúrico registrado durante esta tarde en Lima con una magnitud de 3.6 alerta a la ciudadanía a continuar con un correcta prevención ante la ocurrencia de sismos.