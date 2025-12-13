Ventanilla: Joven es acribillado a balazos en inmediaciones de mercado en la zona de Pachacútec

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En pleno estado de emergencia, la criminalidad continúa arrebatando más vidas, esta vez en el interior de un mercado en el distrito de Ventanilla, un sujeto le arrebató la vida de un joven a balazos.

Asesinan a hombre en mercado de Ventanilla

La noche del último viernes 12 de diciembre, se vivieron momentos de terror en las inmediaciones del mercado Fe y Esperanza 1ro de Mayo, ubicado en la zona de Pachacútec, en el mencionado distrito de la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo a lo mencionado por testigos, la víctima mortal fue interceptado por un hombre armado en el preciso momento en el que se encontraba comprando en el centro de abastos, quien sin mediar palabras abrió fuego y disparó a quemarropa.

Frente al acto, tras quedar herido de gravedad, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Ventanilla, pero lamentablemente en el trayecto perdió la vida.

Al lugar del hecho de sangre se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes acordonaron la escena del crimen, mientras que los peritos de criminalística contabilizaron en la zona al menos ocho casquillos de bala.

Cabe señalar que el occiso fue identificado como José Teodisio Martel, de 25 años de edad y de acuerdo a las primeras diligencias todo haría indicar que se trataría de un posible ajuste de cuentas, pese a que familiares del joven fallecido han negado que haya tenido enemigos o conflictos con otras personas.

Comerciantes del mercado se encuentran temerosos

A raíz de suscitarse este crimen, un equipo de Exitosa pudo constatar que comerciantes del mercado Fe y Esperanza 1ro de Mayo se encuentran temerosos.

Una de las señoras que vende en el centro de abastos expresó su malestar y exigió que haya mayor luminosidad en la zona y que estén presentes efectivos policiales.

"Que pongan alumbrado público y que los policías siempre estén rondando y el Serenazgo. Por ejemplo uno mis hijos juega en la tarde por ahí y se ha quedado traumado, en presencia de él ha sido (el asesinato), da miedo", señaló.

