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No sería aceptada

Liga de Fútbol lamenta fallo del TC en favor de Binacional: "Podría generar una afectación directa a la equidad competitiva"

A través de un comunicado, la Liga de Fútbol Profesional Peruana se pronunció tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordena a la FPF reintegrar a la Liga 1 a Deportivo Binacional. Aquí los detalles.

LFPP rechaza fallo del TC en favor de Deportivo Binacional.
LFPP rechaza fallo del TC en favor de Deportivo Binacional. (Difusión)

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/05/2026

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El Tribunal Constitucional ha remecido los cimientos del fútbol peruano luego de emitir un fallo en favor de Deportivo Binacional que ordena a la FPF reintegrarlos a la primera división del fútbol peruano para el 2027.

De acuerdo a este documento, el TC exige modificar la tabla de posiciones quitándole puntos a Sport Boys por lo que el equipo de Juliaca volvería a la Liga 1. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol rechazó la resolución señalando que no cambiaría absolutamente nada tras el fallo.

Liga de Fútbol Profesional tras fallo del TC a favor de Binacional

La Liga de Fútbol Profesional Peruana se unió a la FPF a través de un comunicado en sus redes sociales. En este pronunciamiento, la entidad señala que son respetuosos del sistema judicial peruano, pero que cada uno de los fallos y resoluciones deben ser equitativos para todos los equipos.

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LFPP rechaza fallo del TC en favor de Binacional.

"Expresamos nuestro respeto a las sentencias de las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal vigente. No obstante, es importante resaltar que cualquier determinación que impacte en el desarrollo de las competiciones deportivas debe preservar los principios de equidad, estabilidad institucional y seguridad jurídica para todos los clubes participantes", indicaron en un inicio.

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Seguidamente, la LFPP señaló que toda discrepancia deportiva debe ser resuelta dentro de los organismos competentes deportivos y no asistir a la justicia ordinaria como en el caso de Binacional.

"Asimismo, reafirmamos la importancia de que las controversias de naturaleza estrictamente deportiva sean resueltas a través de los órganos jurisdiccionales deportivos correspondientes, en concordancia con la normativa nacional e internacional aplicable al fútbol profesional", añadió.

No modifica la tabla

Finalmente, la Liga acompañó su comunicado con una tabla de posiciones que aplica el fallo del Tribunal Constitucional. En esta gráfica, se demuestra que la resolución del Tribunal Constitucional no afectaría lo sucedido en el campeonato del 2023 por lo que 'El Poderoso del Sur' seguiría en segunda división.

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LFPP rechaza fallo del TC en favor de Binacional.

"En lo que respecta al ámbito deportivo, la ejecución de la Resolución N° 125 CL-FPF-2023 y, por ende, la aplicación de la deducción de cuatro puntos al Club Sport Boys Association no alteraría el orden de la zona de descenso. La LFPP expresa su preocupación frente a cualquier escenario que pudiera afectar la seguridad jurídica, la estabilidad de las competiciones y la predictibilidad que debe regir toda competencia deportiva", finalizó.

De esta manera, la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazó el fallo del Tribunal Constitucional que ordena el regreso de Deportivo Binacional a la Liga 1 en el 2027.

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