Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan emotivo momento en concierto del cantante en Las Vegas

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el reciente concierto del cantante Alejandro Sanz, llevado a cabo el pasado 17 de mayo en Las Vegas, su pareja la actriz peruana Stephanie Cayo lo acompañó en un emotivo momento donde cantaron juntos uno de sus mayores éxitos mundiales.

Cantaron juntos emblemático tema musical de su carrera

Como parte de su gira internacional denominado "Y Ahora Qué?" el cantante español Alejandro Sanz se encuentra recorriendo distintos países cantando sus más grandes éxitos. En su más reciente presentación en Estados Unidos, se

Por medio de un video difundido en las redes sociales, se pudo ver un acontecimiento lleno de emoción de la pareja, en la que algunos usuarios compartieron comentarios sobre este momento especial en el que se ve al intérprete de 57 años invitando a la actriz a cantar juntos frente de su ovacionado público.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprendieron al aparecer muy enamorados en Las Vegas.😍♥️¿Te gusta la nueva pareja? 🔥



CC: eltrendesanz pic.twitter.com/AimrJye9VU — EstiloDF (@EstiloDF) May 19, 2026

Según las imágenes publicadas, en el escenario se puede ver la presencia de Alejandro Sanz interpretando su tema musical 'Corazón Partío' y mientras camina en la tarima, invita a su actual pareja la actriz peruana Stephanie Cayo a que lo acompañe en su presentación.

En medio de este momento, la menor de las Cayo ingresa a los reflectores recibiendo la aceptación del público y se anima a cantar una parte de la emblemática canción que forma parte de la carrera de Sanz. Un punto importante que destacan los usuarios en internet y los asistentes al concierto es la comodidad de Stephanie en este icónico momento.

Asimismo, resaltaron su entonada voz, conexión y naturalidad al estar ante una audiencia masiva que estallaron de emoción al presenciar este momento que sería el primero de la pareja cantando juntos en un concierto del intérprete español.

¿En qué otras ocasiones se les ha visto juntos a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Dicho acontecimiento no sería el primero que protagoniza la pareja ya que anteriormente han sido captado en lugares turísticos como Machu Picchu en Cusco. Incluso, el cantante español habría acompañado a la actriz de 38 años en diversos eventos sociales como cumpleaños y matrimonios.

En conclusión, este emotivo momento protagonizado por la pareja conformada por Alejandro Sanz y Stephanie Cayo haría que sigan las especulaciones que confirma su romance, pese a que ninguno de los implicados lo haya manifestado de manera abierta. Incluso, marcaría un precedente frente al resto de conciertos que aún tiene pendiente el cantante según lo establecido en su agenda internacional.