Iglesia matriz en riesgo de colapsar por completo tras fuerte sismo en Junín: Áreas están totalmente afectadas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Chongos Bajo, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 5.1 en Junín, Exitosa constató los graves daños en la Iglesia Matriz, cuya estructura se encuentra en riesgo de colapsar por completo tras la presencia de réplicas en la zona.

Iglesia de Junín corre riesgo de colapsar

La Iglesia Matriz del distrito de Chongos Bajo, en la región Junín, se encuentra en riesgo de colapsar luego del sismo de magnitud 5.1 que remeció la zona y dejó severos daños en su estructura. Exitosa llegó hasta el lugar y constató el grave deterioro del templo, considerado patrimonio cultural por su valor histórico, cuya construcción se remonta al siglo XVI.

De acuerdo con el padre Ricardo Ocharán Casabona, de la Arquidiócesis de Huancayo, el movimiento telúrico sorprendió a la población por la intensidad con la que fue percibido. Asimismo, señaló que los habitantes no experimentaban un sismo de semejante impacto desde aproximadamente 1970.

"Lamentablemente este sismo, que ha sido de grado 5.1, se ha sentido con mayor intensidad incluso que esa cifra. Desde el comienzo no solamente la iglesia, sino también los pobladores han experimentado este movimiento como algo terrible porque aquí no es algo común", manifestó el representante de la iglesia.

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El padre explicó que la Iglesia Matriz de Chongos Bajo es la infraestructura más afectada de la localidad. Según detalló, más del 75 % del techo se ha desplomado, dejando el interior del templo gravemente comprometido. Debido a esta situación, el Ministerio de Cultura, entidad encargada de la protección de este patrimonio, determinó que el inmueble requerirá una restauración casi total.

Asimismo, indicó que la torre principal presenta grietas en sus cuatro lados, por lo que especialistas del Ministerio realizarán una evaluación técnica para determinar si será necesario demolerla y evitar un eventual colapso en caso de registrarse nuevas réplicas.

"La torre está resquebrajada en sus cuatro lados y hoy el ministerio la evaluará para saber si se tiene que demoler para evitar que un nuevo movimiento telúrico pueda hacerla venirse abajo", agregó

Familias afectadas por el sismo de gran magnitud

El sismo también dejó cinco personas fallecidas y numerosas familias afectadas. Además, varios ciudadanos perdieron sus viviendas y actualmente permanecen a la intemperie, enfrentando bajas temperaturas. Ante esta situación, pobladores y autoridades vienen organizando campañas de apoyo.

Las personas interesadas en colaborar con la población afectada pueden comunicarse al número 944 719 552, habilitado para coordinar el envío de ayuda y donaciones destinadas a atender la emergencia que atraviesa Junín tras el fuerte sismo.