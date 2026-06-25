¡Tragedia! Estiman entre 10 000 y 100 000 FALLECIDOS tras TERREMOTOS de 7.2 y 7.5 en Venezuela

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) encendió las alarmas tras emitir una alerta roja por los recientes sismos registrados en Venezuela, advirtiendo que el impacto podría ser devastador. Según sus estimaciones, los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 tendrían el potencial de dejar entre 10,000 y 100,000 fallecidos.

Sismos ocurrieron casi en simultaneo

De acuerdo con el sistema de evaluación automática PAGER, este nivel de alerta se asocia a desastres de gran escala, donde se anticipan daños extensos y una respuesta de emergencia nacional o internacional. Aunque estas cifras no son definitivas, sirven como referencia inicial para dimensionar la posible magnitud de la tragedia.

Uno de los factores que agrava la situación es la poca diferencia de tiempo entre ambos sismos, ocurridos con apenas 39 segundos de separación. Esta sucesión casi inmediata de movimientos incrementó el colapso de estructuras y redujo las posibilidades de reacción de la población en las zonas más afectadas.

A ello se suma la previsión del USGS de que en la primera semana podrían registrarse más de 500 réplicas, aunque la mayoría sería de menor intensidad, por debajo de la magnitud 5. Sin embargo, el riesgo de nuevos movimientos mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Alerta roja de PAGER lanza estimado de víctimas mortales tras sismos en Venezuela

Primer balance tras la tragedia

Hasta el momento, el gobierno venezolano ha reportado un balance preliminar de 32 fallecidos y alrededor de 700 heridos. Las cifras, no obstante, podrían aumentar conforme avanzan las labores de rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.

Las autoridades han señalado a La Guaira como la región más afectada, declarándola zona de desastre debido a la magnitud de los daños. En ese sector, equipos de emergencia trabajan intensamente para ubicar a personas que habrían quedado atrapadas bajo los escombros.

Desastre tras sismo en Venezuela

Asimismo, el USGS explicó además que los sismos se originaron por una falla de deslizamiento horizontal superficial vinculada al complejo límite entre las placas del Caribe y Sudamérica. Este sistema tectónico atraviesa el norte de Venezuela y es conocido por su alta actividad sísmica.

Finalmente, las autoridades han recomendado a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas y buscar zonas seguras en caso de nuevos movimientos. La situación sigue en desarrollo mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en todo el país.

Edificios colapsan tras sismos en Venezuela

De esta manera, la alerta roja del USGS refleja la magnitud potencial del desastre en Venezuela, donde los sismos podrían dejar cifras históricas de víctimas. Aunque los datos preliminares aún son limitados, la combinación de réplicas, infraestructura vulnerable y daños severos mantiene la emergencia activa. El país enfrenta ahora una etapa crítica de rescate, evaluación y recuperación prolongada.