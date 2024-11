¡Importante! Colegios estatales y privados no tendrán clases este jueves 14 y viernes 15 de noviembre

13/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Jorge Camacho, presidente de la Alianza de Escuelas Privadas del Perú (AEP), confirmó que los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre no habrá clases, tanto para colegios estatales como para privados. Esto no aceptará excepción alguna, debido a que dichas fechas serán días no laborables.

Al respecto, Camacho cuestionó las decisiones del Ejecutivo debido a que, si bien existe un gran nerviosismo debido a la seguridad nacional en días del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, las cancelaciones de clase son cada vez más frecuentes.

"Ya hemos perdido un montón de días de clase. Entiendo que existe un tema de seguridad que involucra a los presidentes de países como Estados Unidos; lo malo es la poca anticipación con la que se avisa a los colegios y los padres. Hay que entender que las decisiones escolares impactan fuertemente en la planificación familiar. Por ejemplo, muchos padres deben ir a trabajar y no saben con quién dejar a sus hijos pequeños", mencionó.

Comunicado de la AEP

En este contexto de la cumbre APEC, la Alianza de Escuelas Privadas del Perú (AEP) emitió un comunicado expresando su preocupación por la decisión del Gobierno de suspender clases presenciales y ordenar que estas sean virtuales. Ello porque se encuentran en "un periodo lectivo donde se consolidan aprendizajes".

"Ya hemos tenido varias suspensiones por la inseguridad ciudadana ante paros de transportistas y otros motivos. Hoy pasamos a un servicio remoto toda la semana, en un periodo lectivo en el que se consolidan todos los aprendizajes y, con ello, se determina el nivel de logro del año escolar tal como está previsto en el sistema de evaluación de nuestro país", señala el comunicado.

Comunicado de la Alianza de Escuelas Privadas

Llamado a las autoridades

Ante tal situación, la AEP invocó al Poder Ejecutivo y a las autoridades correspondientes a reducir los altos índices de inseguridad ciudadana, entendiendo que esta atenta contra todos los peruanos y, además, afecta el desarrollo de los estudiantes, por tanto de la futura generación del país.

"Según la Ley n.° 28988, la educación en el Perú es un servicio esencial que no puede ser suspendido. Aún no se logra recuperar las brechas de aprendizaje suscitadas durante la pandemia. Invocamos a las autoridades a garantizar la seguridad ciudadana y evitar futuras suspensiones del servicio de educación presencial. Esto garantizará el derecho fundamental a la educación", finaliza.

Dicho esto, el presidente de la Alianza de las Escuelas Privadas del Perú, Jorge Camacho, enfatizó que el jueves 14 y viernes 15 de noviembre no habrá clases para colegios estatales y privados debido a ser día no laborable.