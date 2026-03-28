Incautan celulares valorizados en más de S/700 mil importados ilegalmente desde EE.UU.

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sunat dio con la incautación de 400 teléfonos celulares de alta gama valorizados en más de S/700 mil que intentaban ser ingresados ilegalmente al territorio nacional.

Los equipos electrónicos eran traídos desde el extranjero bajo identidades de personas que no habían solicitado tales compras.

Modalidad 'paquetería fantasma'

El gerente de Riesgos y Procesos de la Sunat, Walter Oré, indicó que dentro del control aduanero e inteligencia se presentó este caso de operación ilegítima donde se traen productos del extranjero pero intentando evadir tributos.

Según expone, se detectó que mediante la modalidad del uso de envíos courier, un grupo de personas habría intentado ingresar los equipos celulares desde el extranjero usando identidades que desconocían de tales compras.

Es decir, los equipos que intentaban ingresar al territorio peruano vendrían a nombres de personas que no habían realizado tales adquisiciones. Así, se estaría haciendo una suplantación de sus identidades para traer los envíos de manera fraccionada y evadir los impuestos correspondientes a la importación.

Oré explicó que este tipo de modalidad ha sido denominada como 'paquetería fantasma', debido a que se desconoce los reales operadores de la compra de celulares, mientras que se usa la identidad de ciudadanos que no han solicitado tales equipos.

Red criminal estaría detrás de envíos

Si bien se ha incrementado sostenidamente realizar compras por internet, esto está dando comercio abierto para que mafias aprovechen el ingreso masivo de productos evadiendo impuestos.

Una distracción utilizada por las redes criminales es declarar el producto ante las autoridades encargadas para hacerlo pasar como una entrega oficial. Sin embargo, Oré indica que existe una incorrecta declaración además de indicar que el valor declarado está muy por debajo del real.

Es decir se presentan datos incorrectos como la declaración del modelo, versión y costo. En el presente caso, las operaciones de control revelaron que se trataban de equipos de alta gama tras el uso de escáneres de inspección no intrusiva.

Todo las operaciones ilícitas tienen la finalidad de evadir la recaudación de tributos lo que lleva a presumir que se tratan de operaciones 'fantasmas'.

El operativo fue debidamente comunicada al Ministerio Público para que realicen las diligencias correspondientes a ley por presumibles delitos aduaneros cometidos.