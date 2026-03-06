Tormenta eléctrica en Chosica: SENAMHI advierte que rayos y truenos podrían volver a verse en los próximos días

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) alertó que en las próximas horas podrían volver a registrarse rayos y truenos en el distrito de Chosica, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas inestables en la zona.

La vocera Angie Flores explicó que en Lima Este se ha formado un sistema de tormentas en la cuenca media de la capital, producto del incremento de la temperatura diurna y de la humedad. Estos factores favorecen la aparición de sistemas de acoplamiento atmosférico que derivan en tormentas eléctricas.

Tipos de tormentas eléctricas

Flores detalló que las tormentas eléctricas pueden producirse dentro de las mismas nubes, pero también de nube a tierra, como lo que presenció la población de Chosica el jueves 5 de marzo. Este último tipo es el que genera mayor impacto visual y riesgo para la población.

Antecedentes históricos

Consultada sobre cuándo fue la última vez que se registró un fenómeno similar en Chosica, la vocera recordó que ocurrió durante el Fenómeno del Niño de 1998. Desde entonces, no se habían reportado tormentas eléctricas de esta magnitud en la cuenca media de Lima. El tema central de la advertencia es que el panorama podría repetirse si se mantienen las condiciones actuales.

"Estamos más acostumbrados a ver estos eventos en la cuenca alta de Lima, pero ahora se desplazó por la cuenca media. El panorama podría repetirse si es que se dan las condiciones", confirmó Flores.

Recomendaciones a la ciudadanía

ante el eventual escenario, el SENAMHI exhortó a la población a tomar diversas precauciones, como evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas, No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas que puedan conducir la electricidad hacia la persona, y proteger equipos electrónicos ante posibles descargas que provoquen tragedias mayores.

La advertencia del SENAMHI pone en alerta a los vecinos de Chosica y Lima Este, quienes ya fueron sorprendidos por relámpagos y truenos poco habituales en la capital. El recuerdo del fenómeno de 1998 y la persistencia de condiciones atmosféricas inestables refuerzan la necesidad de prevención ante la posibilidad de que el evento se repita.