Pablo Guede se compara con el Manchester City tras eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Tras el duro golpe que significó la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, Pablo Guede decidió hablar y, en medio de su descargo, lanzó una inesperada comparación con el Manchester City que no pasó desapercibida.

Guede se compara con el Manchester City

Alianza Lima fue eliminado desde la Fase 1 de la Copa Libertadores, un resultado que desató una ola de críticas contra el comando técnico, especialmente por el planteamiento mostrado ante 2 de Mayo.

En ese contexto, Pablo Guede apareció en un programa deportivo para responder a las preguntas que muchos hinchas se venían haciendo desde la eliminación.

Lejos de esquivar el tema, el técnico argentino decidió abordar de frente lo ocurrido y hablar, primero, de la necesidad de analizar los errores cometidos.

Durante la entrevista, el entrenador dejó en claro que la autocrítica forma parte de su rutina diaria y que no concibe el fútbol sin revisar lo que se hace mal.

Fue ahí cuando, al ser consultado por las inversiones y las exigencias que rodean a un club grande como Alianza Lima, lanzó la frase que terminó dando la vuelta en redes: "¿Autocrítica por eliminación con 2 de Mayo? Hay dos cosas, yo no entiendo el fútbol sin trabajar los errores que uno comete".

"Después viene la circunstancias. Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo. Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertas que no te asegura ganar", añadió.

Pero Pablo Guede no se quedó solo en la comparación. En la misma línea, el técnico explicó que, más allá del presupuesto o los nombres, el fútbol no siempre premia al que más gasta, y que hay factores que terminan siendo decisivos dentro de una cancha.

"Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está", agregó, reforzando la idea de que el resultado fue un golpe duro, pero que no puede analizarse únicamente desde lo económico.

Próximo partido de Alianza Lima

A pesar del ruido que generó su declaración, el entrenador argentino remarcó que confía en su plantel y en la capacidad del grupo para levantarse rápidamente. De hecho, en tienda blanquiazul ya miran el calendario local.

El próximo reto de Alianza Lima será ante UTC de Cajamarca, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, partido programado para este sábado 28 de febrero a la 1:15 p. m. (hora peruana), un compromiso que aparece como clave para empezar a dejar atrás la herida internacional.

Así, Pablo Guede volvió a encender el debate al compararse con el Manchester City, al asegurar que ni las grandes inversiones garantizan títulos, en medio del duro golpe que significó la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores.