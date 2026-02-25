Mozo que atendió a Adrián Villar y a su novia revela si el joven bebió alcohol antes de atropellar a Lizeth Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Lizeth Marzano sigue generando controversia. Hace unas horas, se dio a conocer que el restaurante en el que cenaron Adrián Villar y su novia, Francesca Montenegro, está dispuesto a colaborar con las autoridades. Ahora, el mozo que los atendió la noche del accidente reveló si los jóvenes habían bebido alcohol durante su visita al local, previo al atropello de la deportista.

¿Adrián Villar bebió alcohol antes de atropellar a Lizeth?

Magaly TV La Firme reveló que Adrián Villar y Francesca Montenegro cenaron la noche del accidente en el restaurante Tanta de San Isidro. La pareja acudió al local junto a dos amigos más y fueron atendidos por un mesero de nombre Ismael Sotero.

"Nosotros tenemos conocimiento de que los chicos vinieron acá a cenar esa noche y tú los atendiste", le dijo el reportero a Ismael, a lo que él respondió afirmativamente. Tras ser consultado sobre si Adrián y Francesca bebieron alcohol esa noche, el joven respondió de manera contundente.

"No puedo hablar, pero no tomaron alcohol. Yo los atendí , pero no puedo hablar nada", dijo Ismael Sotero. También reveló que estuvieron alrededor de dos horas en el restaurante antes de retirarse. Cabe resaltar que el reportaje señala que la única forma de confirmar la versión del mesero es visualizando las cámaras del restaurante.

Finalmente, el hermano de Lizeth, Gino Marzano, y el reportero de Magaly solicitaron las cámaras de seguridad, pero el encargado del local afirmó que todo debe tramitarse a través de las autoridades. "Sé que todo está en investigación y lo que tienen que hacer, entiendo yo, es tramitarlo a través de la Policía", declaró.

Agencia despide a Francesa Montenegro

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, quien causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano tras atropellarla el 17 de febrero, fue despedida de la agencia de influencers 'Collabs' tras ser captada junto al conductor horas después del accidente.

La prestigiosa agencia de influencers educativos y corporativos emitió un comunicado donde anunciaron el fin del vínculo laboral con Francesca Montenegro, quien cuenta con más de 72 mil seguidores en Instagram.

"Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata", señalaron.

Collabs subrayó que el motivo de la decisión se basa en que la conducta de Montenegro no habría estado alineada con la "ética, responsabilidad y respeto", por lo que no son tolerantes con la situación.

Es así que, el caso continúa generando dudas y nuevas diligencias. Mientras la familia de Lizeth Marzano exige transparencia, el restaurante asegura que colaborará con las autoridades. Las imágenes de seguridad podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido y confirmar las versiones difundidas, en medio de la investigación que se sigue contra Adrián Villar.