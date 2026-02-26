¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? Tipo de cambio este jueves 26 de febrero

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en cambiar o comprar dólares en Perú, lo ideal es identificar primero su precio actual y cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este jueves 26 de febrero y así evitar riesgos.

Precio del dólar hoy, jueves 26 de febrero

Perú atraviesa un nuevo cambio en el Ejecutivo. Pues bien, en el gobierno de transición de José María Balcázar se designó a Denisse Miralles como la nueva presidenta del Consejo de Ministros (PCM), quien en su primera intervención pública envió un mensaje que busca dar tranquilidad a los agentes económicos, ya que aseguró que tras su designación no cambiará la política económica del país.

Sin embargo, esta situación aún mantiene en incertidumbre a los inversionistas y la ciudadanía en general, por lo cual buscan las plataformas oficiales que les permitan identificar cuál es el comportamiento del dólar y así anticiparse al mercado fluctuante. Una entidad que les permite conocer el valor actual de esa moneda extranjera es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Recuerda que conocer cuáles son las fluctuaciones de esa divisa te permitirá tomar decisiones informadas sobre el ahorro, las inversiones, los viajes y las compras, evitando así pérdidas o afectaciones a la economía de tu hogar.

JUEVES, 26 DE FEBRERO Precio del DÓLAR HOY en Perú: Tipo de cambio tras juramentación del gabinete de José María Balcázar Lee también COMPRA VENTA S/ 3.354 S/ 3.363

Esos valores dados a conocer por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmaron que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación con el día de ayer, miércoles 25 de febrero, donde la compra era de S/3.354 y la venta de S/3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

Antes de realizar una operación o transferencia con esa divisa en Perú, también debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este jueves, 26 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 26 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 25 de febrero

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 25 de febrero, en 3,3560 (con una apertura de 3,3580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3564, con un máximo de 3,3600 y un mínimo de 3,3530, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio interbancario.

Así que si buscar planificar con mayor seguridad para cambiar dólares en Perú, lo ideal es conocer primero su precio actual y cómo cotiza en la jornada de este jueves 26 de febrero.