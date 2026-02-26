SISMO remeció Perú HOY, 26 de febrero: ¿Cuál fue la magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico este jueves?

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Conoce todos los detalles de los dos sismos que sacudieron el país este jueves 26 de febrero, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP): Magnitud, epicentro y horario de ambos movimientos telúricos.

Último temblor sentido hoy, jueves 26 de febrero

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP ha reportado, a través de sus redes sociales, un sismo en el país durante la madrugada de este jueves alertando a la población peruana.

De acuerdo al último boletín informativo, esta última actividad sísmica se registró aproximadamente a las 2:23 a.m. de hoy con una magnitud de 3.7 a 22 kilómetros al sureste de Chincha Alta, Chincha, Ica. Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional informó que este temblor tuvo una profundidad de 40 kilómetros con un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.

También se indicó que el movimiento telúrico tuvo una longitud de -76.00 y latitud de -13.57 grados. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños ni víctimas por este fenómeno natural.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0104

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 02:23:17

Magnitud: 3.7

Profundidad: 40km

Latitud: -13.57

Longitud: -76.00

Intensidad: II-III Chincha Alta

Referencia: 22 km al SE de Chincha Alta, Chincha - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 26, 2026

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el movimiento de magnitud 3.7 tuvo como punto exacto (epicentro) Independencia, Pisco - Ica.

Epicentro del último sismo de este jueves, 26 de febrero.

Otro sismo sacudió Perú

Como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. Es así como el IGP también informó de otro sismo que se sintió en menos de una hora del registrado en Ica.

De acuerdo al reporte, el movimiento telúrico antes de Chincha Alta se sintió alrededor de la 1:54 a.m. de este jueves con una magnitud de 4.1 a 23 kilómetros al este de Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali, con una profundidad de 171 kilómetros y epicentro en Callería.

Frente a estas circunstancias, el INDECI recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar que les ayude a afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0103

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 01:54:13

Magnitud: 4.1

Profundidad: 171km

Latitud: -8.32

Longitud: -74.33

Referencia: 23 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 26, 2026

