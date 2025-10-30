Incendio se registra cerca al mercado Unicachi en Comas: Hasta 7 unidades de bomberos atienden la emergencia

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de Comas, cerca al mercado Unicachi. El siniestro se suscita en la zona de puestos azules. Bomberos se apersonaron hasta el lugar de la emergencia a fin de sofocar las llamas de fuego.

Incendio a pocos metros de mercado Unicachi

Un siniestro azota nuevamente la capital esta vez a pocos metros del reconocido mercado Unicachi generando alarma entre comerciantes y los vecinos que se encuentran cerca a la zona.

De acuerdo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) , este reciente incidente se suscitó a partir de las 6 y 18 de la noche exactamente en la avenida Los Ángeles N°600 en el distrito de Comas.

Además, señaló que hasta el lugar de la emergencia han llegado hasta siete unidades contra incendios: Un autobomba, una ambulancia, una unidad de rescate, dos cisternas y un autobomba/rescate.

Cabe señalar que, de acuerdo a información preliminar, el fuego se originó en una zona en la que hay materiales de construcción y artículos eléctricos, lo que complicó el control inicial de las llamas.

Por su parte, testigos de este incendio, indicaron que el siniestro se ha expandido rápidamente debido al gran número de materiales inflamables del recinto. En tanto, no se han reportado víctimas, pero locales se habrían visto afectados. Vecinos y comerciantes colaboraron en las labores de emergencia.

#LOÚLTIMO Incendio se registra en el mercado Unicachi de Pro. Cuatro unidades de los bomberos atienden la emergenc1a. pic.twitter.com/XKqns4vV2e — Roger García (@RogerAderly) October 30, 2025

Noticia en desarrollo...