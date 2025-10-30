Alcalde de Santa María del Mar asegura que peajes de Villa y Punta Negra "no tienen sustento técnico ni económico"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al fallo del Poder Judicial (PJ) que ordenó la suspensión de los cobros de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra, el alcalde del distrito de Santa María del Mar, Hugo Monteverde Cerrutti, saludó dicha decisión, cuestionando la transparencia del servicio que está a cargo de Rutas de Lima.

Como se recuerda, el burgomaestre fue quien presentó un habeas corpus en contra de la mencionada concesionaria, acusando de vulnerabilidad al libre tránsito, puesto que, no existen rutas alternas para los conductores y el perjuicio económico hacia los transportistas por el elevado costo del servicio.

Cuestiona legalidad de los peajes en Lima sur

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la autoridad local recordó que los distritos de Lima sur han dejado de ser estacionales para convertirse en permanentes, principalmente desde la pandemia, por lo tanto, miles de residentes se veían afectados a diario por un cobro que, según su posición, "no tiene sustento técnico ni económico".

Frente a esta problemática, hace más de un año que presentó el recurso constitucional para dejar sin efecto el cobro de los peajes, recordando los indicios de ilegalidad que tendrían los contratos de concesión. "Está por la corrupción", aseveró.

"Nosotros hicimos una evaluación de los peajes en la zona sur. Entonces, veíamos que, por ejemplo, un vecino o un trabajador de Santa María del Mar que iba a Lurín o iba al cementerio tenía que pagar el peaje en Punta Negra y después en Conchán para regresar, donde hacías uso de una vía de un kilómetro, kilómetro y medio, y esto era similar para los habitantes de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana", mencionó.

Espera que la apelación pueda ratificar el fallo

Consultado sobre el anuncio de Rutas de Lima de interponer un recurso de apelación por el fallo ordenado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, Monteverde Cerrutti se mostró confiado en que la decisión sea la de ratificar lo dispuesto por el jueza Merati Trujillo Padilla.

"Por supuesto que estamos listos. Ya incluso el TC se ha pronunciado sobre esto en el caso similar de Puente Piedra. Entonces, tenemos confianza en que el Poder Judicial confirmará la sentencia que ha otorgado el día de ayer el juzgado", puntualizó.

Cabe señalar que, a través de un comunicado, la concesionaria calificó la resolución como "ilegal, arbitraria, abusiva y en violación de las obligaciones internacionales del Estado Peruano". Además, acusó que dicha decisión se "enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes" en contra de la compañía.

De esta manera, el alcalde de Santa María se ratifica en lo sustentado contra Rutas de Lima, teniendo en cuenta los antecedentes que ya han declarado sin efecto otros peajes en la capital.