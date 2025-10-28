Maju Mantilla sufre dolorosa pérdida: Su madre, Elvia García, falleció en medio de complicada situación familiar

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más dolorosos tras sufrir la pérdida de su madre Elvia Elizabeth García Linares a los 75 años de edad. Ello, sucede justamente cuando la exreina de belleza busca dejar atrás la polémica desatada con su aún esposo, Gustavo Salcedo.

Fallece madre de Maju Mantilla

La exconductora de 'Arriba mi gente' está padeciendo un golpe tras otro siendo este último quizá el más trágico por la mujer que la trajo a la vida con la cual tenía una relación muy fuerte y unida.

La sensible partida de García Linares fue confirmada por allegados a la ex Miss Mundo, quienes indicaron que la señora murió el último lunes 27 de octubre. Cabe resaltar que, no se conocen las causas del deceso de su mamá, sin embargo, se conoció información respecto a su velatorio.

En tal sentido, que las honras fúnebres de la progenitora de Maju Mantilla se llevan a cabo en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, desde este martes 28 de octubre, en la que amigos, allegados y allegados reunirán para darle un último adiós a la mamá de la figura televisiva.

Asimismo, se conoció que los restos de doña Elvia García serán sepultados este miércoles 29 de octubre desde las 12 de la tarde en el Camposanto Mapfre Huachipa, en una ceremonia privada.

Vale indicar que, hasta el momento Maju Mantilla aún no se ha pronunciado públicamente respecto al fallecimiento de su madre. Para la exmodelo su madre era un pilar en su vida y ejemplo de fortaleza, así lo reveló en varias entrevistas.

Velatorio de la mamá de Maju Mantilla

Momento familiar complicado

Maju Mantilla se ha encontrado en el panorama mediático durante varias semanas luego de ser sindicada por el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, por sostener una relaciónn extramatrimonial con su exproductor Christian Rodríguez.

Como vemos, Maju Mantilla atraviesa un delicado y doloroso momento tras la partida de su madre Elvia Elizabeth García Linares, quien de acuerdo a allegados falleció el último lunes 27 de octubre, a los 75 años de edad. Sus restos vienen siendo velados desde la tarde de este martes en Miraflores mientras que su sepultura se realizará mañana miércoles 29 de octubre en Huachipa.