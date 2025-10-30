Gobierno de José Jerí retoma proyecto Tren Lima-Chosica: "Nunca me opuse", señala César Sandoval

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el exministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que, durante su gestión, nunca se opuso al proyecto Tren Lima-Chosica, el cual ha sido retomado por el gobierno de José Jerí.

"Nunca me opuse"

El exministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del gobierno de la expresidenta, Dina Boluarte, indicó que durante su manejo ministerial no había una oposición a la realización del Tren Lima-Chosica.

"Yo nunca me opuse al funcionamiento del tren, lo que dije y lo sostengo, porque hubo cinco mesas técnicas, incluida la última conversación a solicitud del señor López con su propio concesionario, con su representante, el señor Juan de Dios quien finalmente en la última reunión que sostuvo conmigo y me dijo: "Señor ministro, usted y las mesas técnicas tienen toda la razón", señaló.

Según indicó Sandoval su postura ha sido netamente técnica, "no fue un tema político", precisó. El extitular del MTC señaló que el inicio de una marcha blanca era "imposible" por la falta de estructura para su funcionamiento.

"Se necesita señalamiento, cruces y todas las obras de infraestructura que asegure la integridad, la salud y la vida de las personas (...) Político fue para quien lo quiso llevar al Congreso y para quien está candidateando a la presidencia de la República y sin importarle la vida ni la salud ni la integridad quisieron darle marcha a como dé lugar", aseveró.

Además, indicó que el apresuramiento en una inauguración de tal obra pondría en riesgo la vida de los usuarios mencionando los recientes incidentes de tránsito entre un bus de transporte público y el tren de carga en El Agustino. "Eso lo advertimos técnicamente", ratificó.

Se pronunció sobre la TUUA de transferencia

En otro momento, Sandoval Pozo indicó que desde su sector se convocó a todos los actores involucrados como el concesionario, empresarios de las aerolíneas para solucionar el pago de la TUUA internacional (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto).

La posición de la exautoridad se muestra en desconforme por el pago y además indicó que tal cobro "colinda con la ilegalidad" al aprovecharse un de los usuarios y de los impuestos de los peruanos, según el exministro.

"Propuse en la mesa que se estudie la posibilidad de anular incluso el tema internacional y, en ese proceso, la devenido la vacancia. En consecuencia, le puedo decir a usted que yo estoy totalmente en desacuerdo con el pago de TUUA nacional e internacional", indicó.

