Keiko Fujimori postula a la presidencia: "Se necesita utilizar la misma receta de los 90", señala Miguel Torres

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, que irá como precandidato en la plancha presidencial de Keiko Fujimori para las elecciones del 2026, dio a conocer su fórmula para vencer la inseguridad ciudadana. Según el exparlamentario, utilizando los métodos aplicados en los noventa, este problema se solucionará.

Utilizar una receta conocida

Conversando con Exitosa, el precandidato de Fuerza Popular, Miguel Torres, indicó que el Perú necesita aplicar "la misma receta de la década de los 90". Ello, tras la oficialización de la precandidatura de la lideresa del fujimorismo a la presidencia.

"Hoy la situación es tan trágica como en ese momento, pero ahora por un terrorismo que se identifica como un terrorismo urbano. Ante esa situación, lo que se necesita es utilizar la misma receta que utilizamos en la década de los 90: Seguridad, seguridad, seguridad. Poner orden, que se restablezca la autoridad", manifestó Torres.

Según el militante de Fuerza Popular, este ha sido un problema que se ha ignorado por más de dos décadas y como consecuencia, desembocó en la situación actual que parece tener sometido a los peruanos. Por tal motivo, de ser elegida Keiko Fujimori, este será uno de los primeros temas de su agenda.

"Han habido casi 25 años en donde los gobiernos se han dedicado a estar de espaldas a la población y a perder la autoridad, lo que genera evidentemente un desorden y un caos y eso, no lo podemos aceptar, no lo podemos permitir", sostuvo.

Buscan desacreditar al fujimorismo

En declaraciones para Exitosa, el subsecretario general de Fuerza Popular indicó que, desde siempre, se ha buscado desacreditar al fujimorismo a base de mentiras. Por tal motivo, insta a la ciudadanía que se informe de la labor de la bancada en el Congreso de la República y cómo actuó cuando estuvo en el Legislativo.

"Hay una narrativa enorme que busca desacreditar al fujimorismo. No es una historia de hoy día, es de siempre. El fujimorismo desata pasiones, pero esas pasiones en más de una oportunidad lo que generan en muchos es temor. Tienen miedo a la participación del fujimorismo y lo único que pueden hacer en contra, es crear mentiras.

