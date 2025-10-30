Ignacio Buse a 4tos del Challenger de Lima II: Tenista peruano se perfila como candidato al título

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La primera raqueta nacional, Ignacio Buse se impuso con algunas complicaciones al argentino Juan Bautista Torres por 6-3 y 7-5 en la cancha principal del Challenger 75 de Lima II Los Inkas. El tenista peruano se metió entre los ocho mejores del torneo y se perfila como un favorito a quedarse con el título en la capital.

Poca consistencia de Buse

El argentino que actualmente es 404 del ranking de la ATP, sintió desde los primeros compases del partido la diferencia de jerarquías con el jugador peruano y en su primer juego de servicio sufrió un quiebre. El primer set parecía resuelto con facilidad, pero en el 5-2 a favor del 'colorado', el break sufrido extendió un poco la primera parte.

Para la segunda manga Buse pareció controlar el partido cuando llegó a ponerse 4 games a 0. No obstante, el tenista peruano pareció entrar en un momento de bloqueo mental y le permitió a su rival crecerse, igualando el compromiso ante los presentes en la cancha central del club Golf Los Inkas de Santiago de Surco.

🎾CHALLENGER 75 🇵🇪LIMA 2 (30/OCT): NUEVA VICTORIA DE 🇵🇪IGNACIO BUSE QUIEN TAMBIÉN ACCEDE A CUARTOS DE FINAL



👤R16

✅(4)🇵🇪I. Buse (Nº110) a (Q)🇦🇷J. Torres (Nº404): 6-3 7-5



👉W-L 2025 de 🇵🇪Nacho en R16 Challengers: 9-0 (100%)



📈Live Ranking 🇵🇪Nacho: Nº108🔺2



🔜31/10

👤QF

🆚🇪🇨A.... https://t.co/FDgObGl602 pic.twitter.com/cbiHPD9hVp — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) October 31, 2025

Con dos quiebres por lado en este periodo, el argentino de 23 años trató de forzar un tercer set, aunque en el turno de saque de 'Nacho' no lo logró. Repitiendo su flaqueza desde el fondo, el peruano lo hizo retroceder y con ello, cerró un duelo que se le complicó más de la cuenta en una hora y 41 minutos.

El próximo rival del jugador 110° del planeta, será el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza, quien en la primera ronda elimino al también peruano Gonzalo Bueno, que se retiró por lesión y en octavos a su compatriota Andrés Andrade. En el historia, la primera raqueta nacional lidera por 2 a 1.

Sorpresa peruana en cuartos de final

Por este mismo torneo, un jugador que entró por una 'wild card' (invitación) ha logrado también instalarse entre los mejores ocho de la competición. Arklon Huertas del Pino de 31 años se clasificó a esta instancia tras superar en la R32 al argentino Fernando Carvallo y en la siguiente a su compatriota Carlos Zárate.

🎾CHALLENGER 75 🇵🇪LIMA 2 (30/OCT): 🇵🇪ARKLON HUERTAS DEL PINO ES CUARTOFINALISTA EN CHALLENGER POR 4ª VEZ EN SU CARRERA Y ASEGURA RETORNO AL TOP 1000‼️



👤R16

✅(WC)🇵🇪A. Huertas del Pino (Nº1147) a (Q)🇦🇷C. Zárate (Nº758): 6-4 6-4



📈Live Rankng 🇵🇪Arklon: Nº942



🔜31/10

👤QF

🆚🇮🇹M.... https://t.co/M9tsznVStU pic.twitter.com/nTNqOvqir5 — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) October 30, 2025

El tenista número 1147° de la clasificación global (213° en doble, su modalidad habitual) se medirá ante el veterano italiano Marco Cecchinato. De 33 años, el trasalpino en su mejor momento llegó a ser semifinalista en Roland Garros.

La esperanza peruana de tener a su primer campeón del Challenger de Lima II sigue vigente, luego del triunfo de Ignacio Buse sobre el argentino Juan Bautista Torres en sets corridos.