Lo negó rotundamente

Cluber Aliaga NIEGA que vaya a reemplazar a Vicente Tiburcio como ministro del Interior

Cluber Aliaga negó que el presidente José Jerí lo haya contactado para reemplazar al actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/10/2025

En entrevista con Exitosa, Cluber Aliaga negó que el presidente José Jerí lo haya contactado para reemplazar a Vicente Tiburcio como ministro del Interior, cargo que ya ha ocupado anteriormente. "Hasta el momento, es una noticia falsa", manifestó. 

El general PNP (R) 

Su visión de la Policía actual

En otro momento, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, indicó que el Perú tuvo una buena Policía Nacional hace 30 años, pero que, con el paso del tiempo, se tornó "precaria". Por ello, sugirió que deben realizarse mejoras para la institución. 

En conclusión, el exministro Cluber Aliaga negó que el presidente José Jerí lo haya contactado para reemplazar a Vicente Tiburcio como ministro del Interior, cargo que ya ha ocupado anteriormente.

