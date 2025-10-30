Cluber Aliaga NIEGA que vaya a reemplazar a Vicente Tiburcio como ministro del Interior

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/10/2025
En entrevista con Exitosa, Cluber Aliaga negó que el presidente José Jerí lo haya contactado para reemplazar a Vicente Tiburcio como ministro del Interior, cargo que ya ha ocupado anteriormente. "Hasta el momento, es una noticia falsa", manifestó.
Niega que reemplazará a Vicente Tiburcio
El general PNP (R)
Su visión de la Policía actual
En otro momento, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, indicó que el Perú tuvo una buena Policía Nacional hace 30 años, pero que, con el paso del tiempo, se tornó "precaria". Por ello, sugirió que deben realizarse mejoras para la institución.
