Presidente José Jerí reafirma respaldo a Vicente Tiburcio y destaca experiencia de Cluber Aliaga

El presidente José Jerí reafirmó su confianza en el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, luego de que circularan versiones sobre una posible sustitución por el exministro Cluber Aliaga.

A través de su cuenta oficial de X, Jerí aclaró que Tiburcio "tiene su plena confianza" y que ambos forman parte de un mismo equipo de trabajo. "Somos un equipo. Cluber tiene una experiencia importante. Espero poder escucharlo directamente para algunas recomendaciones", escribió el mandatario.

Con este mensaje, el jefe de Estado cerró las especulaciones sobre un eventual cambio ministerial y al mismo tiempo mostró apertura al diálogo con el exministro, reconociendo su trayectoria en temas de seguridad y orden interno.

Cluber Aliaga niega haber sido contactado

En entrevista con Exitosa Noticias, Cluber Aliaga negó rotundamente haber sido contactado por el presidente Jerí para reemplazar al actual ministro del Interior. El exministro calificó la versión como "una noticia falsa".

"Para mí es una sorpresa esos comentarios. Hasta el momento, es una noticia falsa. Estamos con tranquilidad, siempre aportando con ideas y sugerencias", declaró el exfuncionario, quien ya ocupó la cartera del Interior en una gestión anterior.

El general PNP (r) también destacó que su labor actual se centra en contribuir con propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana. "No esperamos hacerlo nosotros, sino que nos escuchen y lo implementen", añadió, subrayando su disposición a colaborar desde fuera del gobierno.

Llamado a la unidad frente a la inseguridad

Durante la conversación, Aliaga resaltó la necesidad de que todos los peruanos se unan para enfrentar la delincuencia, recordando que en el pasado el país mantuvo "a raya" este problema. "Los últimos años la delincuencia se ha empoderado y trata de dominar. Es ahí donde necesitamos hacerle frente", expresó.

Asimismo, destacó que la Policía Nacional es parte esencial de una sociedad que busca un país seguro. "Tenemos que unirnos en el logro de ese objetivo, que es compartido por todos los peruanos", enfatizó.

Aliaga también reflexionó sobre el deterioro de la institución policial en las últimas décadas. "Hace 30 años teníamos una Policía de investigaciones considerada la mejor de Sudamérica. Fue la única que logró desbaratar a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA", recordó.

En conclusión, el presidente José Jerí ratificó su confianza en Vicente Tiburcio al frente del Ministerio del Interior y valoró la experiencia de Cluber Aliaga, a quien invitó a dialogar sobre estrategias para reforzar la seguridad ciudadana. Con este gesto, el mandatario buscó cerrar los rumores sobre cambios en el gabinete.