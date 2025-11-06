SJM: Hombre perdió la vida al interior de su camioneta tras recibir más de 8 balazos a manos de un sicario

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo asesinato se registró en el distrito de San Juan de Miraflores donde un hombre perdió la vida tras recibir más de 8 disparos cuando se encontraba al interior de su camioneta. El hecho ocurrió la noche de este último miércoles 5 de noviembre en pleno estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.

Hombre es asesinado de más de 8 balazos al interior de su camioneta

Gracias a una cámara de seguridad ubicada frente a la escena del crimen, se pudo observar como este sujeto intercepta al padre de familia que fue identificado como Manuel Alejandro Chirinos Cabellos y que trabajaría en construcción civil.

De acuerdo con información proporcionada por el propio comandante genera de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, la víctima laboraba de manera casi permanente en Tumbes por lo que solo visitaba Lima en ciertas oportunidades.

Justamente, Chirinos estuvo en el asentamiento humano 1 de junio, barrio donde también creció, visitando a un familiar. Tras salir del domicilio donde se encontraba, subió a su camioneta y antes de emprender camino, se detuvo por unos segundos para conversar con los agentes de seguridad de la zona.

Fue ahí cuando apareció en escena un sujeto encapuchado quien observó en todo momento a su objetivo y luego inició con los disparos sin reparo alguno. Antes de perder la conciencia, el padre de familia intentó huir del ataque, pero sus esfuerzos no fueron suficiente ya que la unidad solo avanzó unos cuantos metros.

Hombre fue asesinado de más de 8 balazos en SJM.

Tendría antecedentes

Oscar Arriola señaló que se viene recabando toda la información necesaria de la víctima de 38 años quien estaría ligado al rubro de construcción civil. Además, el jefe de la PNP aseguró que tendría antecedentes por lo que el caso no está del todo claro.

"Se está perfilando quien es la persona que habría perdido la vida cuya identidad ya se ha proporcionado. Se dedica a la construcción civil, por ahí registra un antecedente y estaría con un servicio de construcción civil en Tumbes y viene esporádicamente", indicó a Panamericana.

A su vez, Arriola dio detalles de como fue la muerte de Chirinos quien había visitado a un familiar y solo unos minutos después terminó perdiendo la vida.

"El inmueble donde él ha estado, ha salido, encendió su vehículo, le abrieron la tranquera y en ese momento aparecer una persona que lo estaba esperando y le aplicó por lo menos 10 disparos. El vehículo siguió su control y unos vecinos se encargaron de detener el mismo que iba a ritmo lento", añadió.

De esta manera, Manuel Alejandro Chirinos Cabellos de solo 38 años, fue asesinado de más de 8 balazos cuando se encontraba al interior de su camioneta en el asentamiento humano 1 de junio en San Juan de Miraflores.