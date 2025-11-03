Incendio código 2 desata explosiones y destruye fábricas en Puente Piedra

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio código 2 de gran magnitud se registra desde las primeras horas de la mañana en la zona industrial de Puente Piedra, exactamente en la calle Los Sauces, urbanización La Ensenada, a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte.

El siniestro ha afectado dos fábricas: una dedicada a la producción de colchones y otra a un almacén de baterías, generando una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros.

Según la información proporcionada por el comandante departamental de Lima Norte, Nino Asencios, el fuego está confinado, pero aún no ha sido controlado debido a las condiciones del lugar y la falta de agua.

Explosiones y materiales peligrosos

El comandante Asencios informó que en el interior de las instalaciones se han producido múltiples explosiones, producto de tanques, cilindros vacíos y material inflamable almacenado en la zona.

En el área también se ha identificado la presencia de gas licuado de petróleo (GLP), así como depósitos con materia prima y productos de reciclaje, lo que incrementa el riesgo de que las llamas se reactiven o se expandan.

Los bomberos enfrentan grandes dificultades para controlar el siniestro, principalmente por la ausencia de hidrantes y el limitado acceso al agua, lo que obliga a trasladar el recurso desde puntos más lejanos.

Bomberos continúan combatiendo la emergencia

Más de 15 unidades de bomberos trabajan intensamente para sofocar el fuego y evitar que se propague hacia otros establecimientos cercanos dentro del parque industrial.

Las llamas, de varios metros de altura, mantienen en alerta a los vecinos, quienes han reportado ruidos de detonaciones y una densa nube de humo que cubre gran parte del cielo en Lima Norte.

Las autoridades locales han pedido a la ciudadanía no acercarse al área afectada y permitir el trabajo de las unidades de emergencia. Hasta el momento no se registran heridos ni víctimas, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas.

El incendio en Puente Piedra sigue siendo una emergencia activa en desarrollo, y los bomberos continúan desplegando todos sus esfuerzos para controlar una situación que ha puesto en riesgo a toda la zona industrial.