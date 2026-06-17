Congreso: Presentan moción de interpelación contra ministra de Educación por presunta injerencia en SUNEDU

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El conflicto entre la SUNEDU y el Ministerio de Educación ha escalado al terreno político. El Congreso de la República presentó una moción de interpelación contra la ministra María Esther Cuadros Espinoza, en medio de las denuncias de presunta injerencia del Ejecutivo en la autonomía de la superintendencia.

La medida se sustenta en la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, que modificó la composición del Consejo Directivo de la entidad y que, según críticos y el superintendente Vicente Espinoza, vulnera la Ley Universitaria y la sentencia del Tribunal Constitucional que garantiza la independencia de sus miembros.

Congreso apunta contra MINEDU

El documento, apoyado en las firmas de múltiples parlamentarios, señala que la ministra habría impulsado decisiones orientadas a "desestabilizar la gestión institucional de la SUNEDU", poniendo en riesgo los avances de la reforma universitaria y la garantía de las condiciones básicas de calidad en la educación superior.

En ese sentido, el Congreso busca que la funcionaria acuda al Pleno para responder un pliego de preguntas que busca esclarecer las motivaciones y consecuencias de la resolución ministerial.

Moción de interpelación

Esperan respuestas claras

El pliego interrogatorio incluye cinco puntos centrales: el sustento técnico y legal de la resolución; la forma en que esta respeta la interpretación vinculante del Tribunal Constitucional sobre la independencia de los directivos y las razones por las cuales se habrían ignorado los plazos previstos en la Ley Universitaria.

Además, el Parlamento buscará saber si la medida contó con el informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu y si los cambios intempestivos guardan relación con intenciones de flexibilizar las condiciones básicas de calidad para favorecer a universidades previamente denegadas en sus procesos de licenciamiento.

La moción cuenta con firmas digitales de congresistas de distintas bancadas, lo que refleja un consenso político en torno a la necesidad de que la ministra explique públicamente las decisiones adoptadas.

SUNEDU interpone demanda de amparo

El debate se produce en paralelo a la demanda de amparo admitida por el Poder Judicial a favor de la SUNEDU, presentada por su superintendente Vicente Espinoza, quien busca frenar la imposición de un nuevo titular y defender la autonomía de la entidad.

La moción de interpelación contra la ministra de Educación refleja la gravedad institucional del conflicto entre entre ambas entidades. El Congreso exige respuestas claras sobre la resolución ministerial que alteró la composición del Consejo Directivo, mientras el Poder Judicial analiza la demanda de amparo presentada por la superintendencia.