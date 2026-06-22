PJ falla a favor de Indecopi: Informe de evaluación sobre condiciones de competencia en el Terminal de Chancay es válido

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró infundada -en primera instancia- la demanda de amparo interpuesta por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Como se recuerda, la compañía transnacional formuló su demanda en abril del 2025, luego de que el Indecopi, a través de su Comisión de Defensa de la Libre Competencia, revelara que no existirían condiciones de competencia en cuatro mercados relevantes, vinculados directamente con la atención de naves portacontenedores y el flujo de carga en contenedores en el puerto de Chancay.

No existió vulneración a la libertad de empresa

De acuerdo con el fallo de la jueza Jacqueline Elsa Solís Arellano, se determinó que no existió vulneración a la libertad de empresa ni al debido proceso, descartando cualquier afectación constitucional, a consecuencia del informe bajo cuestión.

Por parte su parte, Cosco Shipping aseveró que dicho informe contenía "observaciones y análisis que podrían ser utilizados como base para eventuales decisiones sobre tarifas, servicios o condiciones operativas del terminal", lo que -a su parecer- podría generar incertidumbre regulatoria; así como, una presunta desnaturalización de las funciones del Indecopi.

El ente regulador indicó la elaboración del Informe Técnico N.º 015-2025-DLC/INDECOPI, afirmando que es de "carácter técnico" dentro de una etapa de recopilación de información, sin efectos sancionadores, ni restricciones sobre las operaciones de la empresa.

En ese sentido, la entidad sostuvo que este tipo de evaluaciones forman parte de sus competencias en materia de orden público económico y permiten analizar condiciones de competencia en mercados relevantes, garantizando, además, la participación del administrado mediante la presentación de observaciones y descargos. Cabe señalar que, los servicios en materia de evaluación fueron los siguientes:

El servicio general de embarque o descarga de contenedores llenos. El servicio en función a la nave, que comprende específicamente el amarre y desamarre de naves portacontenedores. El paquete de servicios integrados que abarca el servicio en función a la nave y la atención a la carga de contenedores vacíos. El paquete de servicios integrados que incluye el servicio en función a la nave y el servicio técnico de transbordo de contenedores.

Informe fue a solicitud de Ositrán

El Indecopi hizo mención, que la mencionada evaluación fue iniciada en respuesta a una solicitud legal presentada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), en cumplimiento del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.

La controversia entre el organismo y Cosco Shipping Ports se originó en febrero último, cuando el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió un fallo en el que ordenaba a Ositrán abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

Inmediatamente, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció el inicio de medidas judiciales contra la resolución del PJ, haciendo énfasis en que en nuestro país la actividad económica es libre.

"En el Perú, la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada, y establece que la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones, tal como lo establece el artículo 63 de la Constitución Política del Perú", destacaron.

Finalmente, Indecopi reafirmó su compromiso para ejercer sus competencias en materia de libre competencia con objetividad, predictibilidad y respeto del marco legal vigente.