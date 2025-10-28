Indecopi rematará terrenos, casas y estacionamientos desde S/9,726: Descubre AQUÍ cómo participar

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará el remate de casas, terrenos y estacionamientos desde S/9,726. Conoce en esta nota cómo participar y todos los detalles de la subasta pública que te podría permitir tener tu vivienda propia.

Indecopi: ¿Cuándo será el remate de inmuebles?

Si estás en la búsqueda de una vivienda o un terreno donde poder formar tu propio hogar, no te preocupes, ya que tienes la oportunidad de conseguirlo en la subasta realizada por Indecopi. La entidad reveló en su página oficial que alista el remate de 26 propiedades ubicadas en Lima, Puno, Ucayali y Tacna que fueron embargadas a personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

La alternativa 100% legal, abierta a todos los ciudadanos, con respaldo del Estado, se llevará a cabo este viernes, 31 de octubre, desde las 8:50 a.m., en el auditorio de la sede central de Indecopi ubicada en la Av. Del Aire N.º 384, San Borja, cuadra 15 de la Av. Canadá.

Los inmuebles que serán rematados este fin de semana tienen precios base que van desde los S/9.726,78 (estacionamientos) y terrenos con bajo precio (uno de 253.26 m² en Tacna con un monto inicial de S/16.638,51).

Subasta pública: ¿Cómo participar?

Indecopi revela que los postores, antes de iniciar el remate, deberán acreditar, ante el martillero público, un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien o de las acciones y derechos convocados a remate en efectivo u cheque de gerencia a nombre de la institución.

Asimismo, se revelan algunos datos importantes que debes tener en cuenta si estás interesado en participar del remate:

Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada con su DNI vigente. Si su documento está vencido, será impedido de participar.

En caso de participar en representación de otra persona o empresa, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

La exhibición al público en general de los inmuebles y propiedades subastados se realizará de forma permanente en el lugar donde se encuentre ubicado y solo por los exteriores, por lo cual, se recomienda verificar el estado de conservación del bien, si está ocupado, si es accesible, así como su información registral.

¿Qué propiedades se rematarán?

Ten en cuenta que el remate se realizará en tres convocatorias desde las 8:50 a.m. hasta las 11:30 a.m. Si deseas obtener mayor información puedes hacerlo a través de este LINK.

A continuación te damos a conocer una lista de las propiedades que se subastarán este 31 de octubre, ¡toma nota!

Terreno de 300 m², Av. Ramiro Priale Mz. 02 Lote 03, Urbanización Nueva America, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 36.130,78.

Terreno de 108.69 m², Lote de Vivienda Mz. C Lt. 26 Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 38.482,06.

Azotea de 78.45 m², Unidad Inmobiliaria N° 6, Calle N, Mz. Q, Sub lote 1-A, Urbanización Colonial, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 41.186,25.

Vivienda de 170.86 m², Psj. Tupac Catari Num 170, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 339.982,11.

Azotea de 94.04 m², Área Reservada N° 1 - azotea, Calle Pascal, N° 167-167A-169, Urb. La Calera de la Merced, Surquillo, Lima, Lima. Precio base: S/ 375.405,33.

De esta manera, Indecopi dio a conocer la subasta pública que realizará este 31 de octubre, donde se ofrecerán propiedades a muy bajo costo, los cuales están ubicados en Lima, Puno, Tacna y Ucayali.