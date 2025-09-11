Independencia: Vehículo se incendió en plena vía pública generando caos y tráfico

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre perdió su única herramienta de trabajo, en Independencia, pues su vehículo se incendió en plena cuadra 70 de la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Los Jazmines del Metropolitano.

Desperfecto habría provocado incendio

Según relató el afectado, el señor Juan Carlos a Exitosa, se encontraba transitando con normalidad por el lugar cuando su unidad comenzó a presentar desperfectos, él que noto lo sucedido solo tuvo tiempo para huir del lugar para salvaguardar su vida.

La emergencia de su vehículo, el cual se encendió rápidamente, fue atendida por dos unidades de bomberos en presencia de transeúntes y conductores que pasaban por la zona. Lamentablemente el carro fue consumido en su totalidad.

En las imágenes captadas por este medio, se observa la batalla que tuvo el personal de los Bomberos Voluntarios del Perú para combatir el fuego y evitar que suceda una desgracia aún mayor. La atención de esta emergencia causó caos y congestión vehicular durante varios minutos, pues los hombres de rojo tuvieron que ingresar a la vía y ocupar toda para apagar el siniestro.

Mientras esto sucedía, el dueño de la unidad era testigo de cómo su herramienta de trabajo se consumía poco a poco hasta quedar irreparables.

El hombre señaló que para lograr comprar este vehículo tuvo que dar un gran esfuerzo de si, sin embargo, con este incendio lo ha perdido y lo deja sin su herramienta de trabajo, lo que ha significado un duro golpe para él. Por ello, pidió apoyo de aquellos que quieran brindarle una mano para superar este difícil momento. Para aquellos dispuestos en dar apoyo, comunicarse al: 920 088 874.

Tránsito afectado en Vía de Evitamiento

Al otro lado de la capital, casi de manera simultánea se venía atendiendo otra emergencia, un accidente grave en la Vía de Evitamiento en Ate, el cual vistió a dos familias de luto. Ello, cuando un bus de transporte público chocó y terminó empotrandose contra la valla metálica de la vía rápida.

Un carril de la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita permanece cerrado debido al siniestro que ha dejado más de 10 personas heridas. Todo como parte de un accidente en donde el conductor que manejaba la unidad no contaba con licencia de conducir y el vehículos tiene una millonaria deuda en papeletas.

Se trata de la unidad con placa F9Y894, perteneciente a la empresa de transporte público Real Star, conducida por Martín Alejandro Effio Dávila, quien actualmente se encuentra en calidad de detenido en la comisaría de Santa Anita.