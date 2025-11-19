Beca 18-2026: Conoce desde cuándo se conocerá la lista de estudiantes preseleccionados AQUÍ

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado domingo 16 de noviembre, miles de estudiantes rindieron el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 donde se disputan una de las 20,000 becas para estudiar una carrera profesional. Conoce desde cuándo podrás conocer los resultados oficiales de este examen.

¿Cuándo se publicaran los resultados?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) publicó la lista de postulantes aptos para rendir el esperado ENP, examen que tuvo como fecha de evaluación el pasado 16 de noviembre.

La institución informó que 97,528 participantes estuvieron aptos para rendir tal evaluación luego de la postulación de más de 100,000 postulantes que buscan una de las 20,000 mil becas ofrecidas para estudiar con todos los gastos cubiertos. Tal lista de aptos fue publicada el pasado 4 de noviembre,

Luego de haber rendido la prueba, siguiendo con el cronograma de la propia entidad, el lunes 22 de diciembre se conocerá los resultados oficiales de los preseleccionados para la Beca 28-2026.

En tal fecha, se revelará los estudiantes que han superado la prueba nacional y avanzan a la etapa donde se determinarán a los aprobados para acceder a los beneficios de las becas integrales.

Como se recuerda, los estudiantes peruanos con buen rendimiento académico y en condición de pobreza, pobreza extrema, u otra vulnerabilidad, o en situación especial, puedan acceder a estudios superiores en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país.

Entre los beneficios se encuentran la cobertura total de la matrícula, pensión, alimentación, como los principales fuertes de esta pensión. Adicionalmente, si el estudiante estudia en una región distinta a la de su residencia, se cubren los gastos de alojamiento, transporte local e interprovincial y las herramientas que se necesitan para los estudios universitarios. También se brinda como beneficio el estudio del idioma inglés.

Cronograma de Beca 18 -2026

Etapa de Preselección

Publicación de la lista de aptos para el ENP: 4 de noviembre de 2025.

Examen Nacional de Preselección: 16 de noviembre de 2025.

Publicación de la lista de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Etapa de Selección

Fase de Postulación para la Selección: del 23 de diciembre de 2025 al 17 de febrero de 2026.

Fase de Validación y Subsanación de Postulación para la Selección: del 23 de enero de 2026 al 03 de marzo de 2026.

Fase de Asignación de Puntajes y Selección: del 04 de marzo de 2026 al 12 de marzo de 2026.

Publicación de la lista de seleccionados: 13 de marzo de 2026.

Este 22 de diciembre se hace oficial la lista de preseleccionados de la Beca 18-2026, dando cierre a la etapa de preselección e inicio a la selección de los 20,000 estudiantes que accederán a la cobertura completa de estudios superiores.