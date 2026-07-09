Ordenan suspender la venta de famoso JABÓN facial por posible riesgo en la salud

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de una marca de jabón facial promocionada por un famoso influencer en redes sociales. ¿De qué producto se trata y por qué representaría un posible riesgo a la salud?

¿Qué marca de jabón facial es suspendido?

La venta de productos en redes sociales se ha viralizado y ha alcanzado gran popularidad. Sin embargo, surge una noticia que ha sorprendido a los consumidores: Invima lanzó una alerta sanitaria por la comercialización del jabón facial Arana Shop.

De acuerdo a la entidad, ese producto, publicitado en Instagram y TikTok por el médico e influencer cartagenero Jesús Arana, no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente para su venta en Colombia.

Invima explicó que el jabón facial se estaba vendiendo con el código de NSOC21441-23CO, el cual está cancelado desde el pasado 13 de enero de 2026. Por lo cual, el producto no cuenta con un registro vigente, que conlleva a que sea catalogado técnicamente como fraudulento y se estaría vendiendo de manera ilegal en el país.

Suspenden la comercialización de Arana Shop

A través de su portal oficial, Invima precisó que al no contar con registro sanitario, el jabón facial de la marca Arana Shop no ofrece garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición, origen y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados.

De acuerdo con la entidad sanitaria, este producto podría representar un peligro directo para la salud de quienes se lo están aplicando en el rostro. En ese marco, recomendó a quienes estén utilizando el jabón suspender de inmediato su uso y denunciar a las personas o establecimientos que lo distribuyan o comercialicen, a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a verificar previamente si un producto cuenta con registro sanitario vigente en la sección de Servicios en Línea de la página web www.invima.gov.co.

Arana Shop se pronuncia tras alerta de Invima

El dueño de la empresa de la marca de jabón facial, Jesús Arana, emitió un comunicado en el que explicó su versión de los hechos tras la advertencia de suspensión por parte de Invima.

Arana Shop informó que tuvo conocimiento de la decisión del Invima y que la situación corresponde al estado administrativo de la Notificación Sanitaria Obligatoria: "Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros consumidores. Desde nuestros inicios hemos trabajado con el compromiso de ofrecer los mejores productos", señaló la empresa en el comunicado.

Dueño de Arana Shop se pronunció tras alerta del Invima.

Asimismo, explicó que el proceso de renovación y actualización de la NSO "ya se encuentra radicado y siendo gestionado por nuestra compañía ante las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes".

Es así como un producto de uso popular se encuentra con alerta sanitaria. Invima ordenó suspender la venta del jabón facial Arana Shop por posible riesgo de la salud en consumidores de Colombia.