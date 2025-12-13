Oliver Sonne convirtió su primer gol en la Premier League: Lateral anotó en la derrota del Burnley ante Fulham

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este fin de semana se jugó la fecha 16 de la Premier League con varios encuentros que dieron que hablar. Por ejemplo, el Burnley recibió al Fulham FC en el Estadio Turf Moor en un encuentro clave por los últimos lugares de la tabla general.

Oliver Sonne anotó su primer gol con Burnley

Para este partido, Oliver Sonne volvió a ser tomado en cuenta por el entrenador Scott Parker quien lo había dejado de lago por varios meses. El volante-lateral nacido en Dinamarca llegó a Inglaterra tras un buen paso por el fútbol de su país, pero esto pareció no ser suficiente para su director técnico.

Sin embargo, el jugador de la Selección Peruana demostró que puede ser útil para Burnley luego de anotar un gol en la derrota 3-2 en condición de local. Con el marcador 3-1 abajo, Parker decidió llamar al jugador de 25 años para que ingrese al campo de juego en reemplazo de Axel Tuanzebe y pueda acotar el marcador.

Esto finalmente se concretó ya que al minuto 85 Oliver Sonne apareció en el área rival para anotar de pierna zurda el 2-3 definitivo. La pelota llegó a la banda izquierda hasta los pies del lateral Quilindschy Hartman quien de inmediato paró el esférico y levantó la cabeza para ubicar un compañero.

Tras unos segundos, sacó el centro pasado que llegó hasta el pecho del lateral nacido en Dinamarca quien controló la redonda, esperó que baje y antes de llegar al suelo le pegó con pierna izquierda venciendo la resistencia del guardameta rival. El jugador salió corriendo hacia el centro del campo en busca el empate que finalmente no llegó.

¡HAY GOL PERUANO EN INGLATERRA! Oliver Sonne controló en el área, definió con mucha calidad y descontó para Burnley, que ahora cae 3-2 con Fulham



December 13, 2025

Burnley complicado en la tabla de la Premier League

Pese a su anotación, el Burnley cayó nuevamente de local y sigue complicando sus chances de permanecer en la Premier League para la próxima temporada. De momento, el equipo dirigido por Scott Parker se ubica en la casilla 19 con solo 10 puntos por lo que estaría perdiendo la categoría si el torneo terminara hoy.

Ahora, el elenco de Sonne deberá visitar al siempre complicado Bournemout el próximo sábado 20 de diciembre desde las 10:00 (hora peruana).

De esta manera, Oliver Sonne convirtió su primer gol en la Premier League en lo que fue la derrota de Burnley por 3-2 ante Fulham en condición de local. El peruano aprovechó los pocos minutos que jugó para aportar a su equipo.