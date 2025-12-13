Gobierno de Venezuela asegura que Estados Unidos "quiere instaurar una guerra en Latinoamérica

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el despliegue militar de aviones de combate por parte del gobierno de Estados Unidos en espacio aéreo de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisó que se trata de una estrategia para "instalar una guerra" en Latinoamérica y el Caribe.

Estados Unidos buscaría "instaurar una guerra"

Durante un acto oficial televisado por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, aseguró que el país americano buscaría instaurar una guerra en Latinoamérica y el Caribe tras las acciones militares de Estados Unidos.

Ante ello, la postura de Venezuela negó rendirse ante las presuntas presiones del mandatario Donald Trump y lo calificó como un "imposible histórico" someterse ante los continuos escalamientos de tensiones entre ambos países.

Las declaraciones brindadas por el funcionario venezolano este último viernes 12 de diciembre se dan tras la incautación de un buque que transportaba petróleo por el mar de Venezuela. Ante tal acto, Maduro señaló que tal accionar califica como un acto de "piratería naval criminal".

Rechazó sobrevuelo de aviones en territorio venezolano

Padrino López también indicó que el sobrevuelo de dos aviones de combate F-18 fue un intento de intimidación por parte de Estados Unidos. El sobrevuelo que ocurrió el pasado 9 de diciembre en el Golfo de Venezuela cerca de Maracaibo por un espacio de 40 minutos.

El ministro de Defensa señaló que las fuerzas armadas estadounidense se acercaron hacia las costas venezolanas y advirtió que su país sí está preparado para la defensa militar.

Padrino López indicó que Estados Unidos pretendía "nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana" ante la escalada del conflicto.

A pesar de ello, Maduro seguiría "clamando por la paz" y la seguridad de sus ciudadanos, según Padrino. El ministro consideró que Venezuela se mantendrá "en rebeldía".

Ratificó su posición respecto al rechazo hacia la embarcación cargada de petróleo tras la intercepción de la Fuerza Aérea al buque. El hecho ocurrió frente a las costas del país suramericano y calificó el acto militar como una "violación flagrante" al derecho internacional y libre comercio.