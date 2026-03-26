Autobús se volcó y cayó al río: Reportan más de 20 fallecidos y varias personas desaparecidas

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús cayó a un río caudaloso con varias personas a bordo. Lamentablemente, el accidente dejó más de 20 fallecidos y varios desaparecidos, según el reporte de las autoridades, quienes vienen investigando el caso para esclarecer las circunstancias del accidente.

Accidente de autobús dejó varios fallecidos

De acuerdo a información preliminar y medios internacionales como NBC News, un grave accidente se registró el último miércoles 25 de marzo. El conductor de un autobús, que viajaba del suroeste hacia Dhaka, perdió el control al aproximarse a un ferry en Daulatdia, en el distrito de Rajbari, a unos 100 kilómetros de Dhaka.

El autobús terminó volcándose y cayendo casi 9 metros en el río Pamda. Según las autoridades, el vehículo transportaba entre 40 y 50 personas, la mayoría de las cuales regresaban al trabajo después de celebrar la festividad islámica del Eid, en Bangladesh. Debido al siniestro, varios de los pasajeros nadaron hasta ponerse a salvo, mientras que otros quedaron atrapados y perdieron la vida.

El bombero Dewan Sohel Rana sostuvo a medios locales que tras la alerta de la emergencia se desplegaron los agentes del orden, la guardia costera e incluso, se sumó al operativo un buque de rescate.

Tras las primeras diligencias, se reportó que al menos 24 personas fallecieron: 22 cuerpos estaban sumergidas en el río y dos mujeres más perdieron la vida posteriormente, tras ser rescatadas.

Investigan volcadura de autobús en Bangladesh

El Comisionado Auxiliar y Magistrado Ejecutivo de Rajbari, Md Hafizur Rahman, sostuvo que la administración del distrito está proporcionando 25 mil takas (unidad monetaria de Bangladesh) a cada familia en duelo y 15 mil takas a cada uno de los heridos. Algunos testigos del accidente revelaron a los medios que la caída del autobús al río se produjo después de que chocara contra la estructura de embarque.

"Justo delante de nosotros, el autobús cayó al agua y no pudimos hacer nada para detenerlo", relató Md Monir Hossain, supervisor de la terminal fluvial. Las autoridades temen que haya más personas desaparecidas.

Hasta el momento se vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer las causas exactas que ocasionaron la volcadura del autobús con decenas de personas a bordo. Cuatro unidades de bomberos y 10 buzos lideraban las labores de búsqueda y rescate.

A passenger bus Lost control boarding a ferry boat in Bangladesh's Padma River at the Daulatdia ferry terminal on March 25, 2026, with officials reporting at least 24 deaths from the incident involving 40-50 people.



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Es así como una vez más se reportó una tragedia que sorprendió a nivel internacional. Un autobús volcó y cayó a un río en Bangladesh, dejando al menos 24 fallecidos y varias personas desaparecidas el último miércoles 25 de marzo, de acuerdo a los primeros reportes.