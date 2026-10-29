El 1 de noviembre es FERIADO: ¿confirman fin de semana largo por el 'Día de Todos los Santos'?

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 1 de noviembre trae una fecha esperada por miles de peruanos: feriado por el Día de Todos los Santos. En ese marco, la ciudadanía mantiene una interrogante: ¿será posible disfrutar de un fin de semana largo? Conoce qué dice la normativa vigente en Perú.

Feriado el 1 de noviembre por 'Día de Todos los Santos'

El calendario de noviembre trae una fecha que muchos peruanos ya tienen marcada. Se trata de una jornada vinculada a una importante celebración y que, además, representa una oportunidad para hacer una pausa en medio de las actividades laborales.

De acuerdo a la normativa vigente este 1 de noviembre será feriado a nivel nacional por conmemorarse el 'Día de Todos los Santos', una solemnidad religiosa de la Iglesia católica que honra a todos los santos y mártires. Ten en cuenta que ese día permitirá a los trabajadores de los sectores público y privado derecho al descanso remunerado.

La cercanía del 1 de noviembre también ha generado dudas en la ciudadanía. Algunos ya revisan el calendario para saber si podrán organizar un viaje, visitar a familiares o simplemente disfrutar por un eventual fin de semana largo desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

¿Fin de semana largo por feriado del 'Día de Todos los Santos?

Según el Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se confirma que no habrá un fin de semana largo nacional por el feriado del 1 de noviembre.

El motivo es que esa fecha cae domingo y los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el lunes 2 de noviembre no han sido declarados como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general.

Por esa razón, ten en cuenta que no se generará un puente festivo que permita sumar varios días consecutivos de descanso: deberás seguir tu jornada habitual el viernes, sábado y lunes.

Feriados que restan en este 2026

Luego del Día de Todos los Santos, todavía quedan tres feriados nacionales antes de terminar el año. El calendario oficial en Perú, contempla las siguientes fechas que permitirá a trabajadores del sector público y privado alejarse de la rutina laboral:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción, un día en el que se conmemora la concepción de la Virgen María.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho, según la Ley No 31381.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En resumen, recuerda que el domingo 1 de noviembre sí será feriado nacional en Perú por el 'Día de Todos los Santos', pero esta fecha no generará un fin de semana largo a nivel nacional. El viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el lunes 2 de noviembre serán días en que deberás seguir con tu jornada habitual.