Turquía: derrumbe de rocas de un acantilado deja al menos dos fallecidos y un herido

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves se registró un derrumbe de rocas de un acantilado en la región de Capadocia, en Turquía, que según reportes locales ha dejado hasta el momento dos fallecidos y un herido. Se estima que aún hay más personas atrapadas, por lo que los servicios de emergencia continúan atendiendo la emergencia.

Ocurrió cerca de un museo

La eventualidad ocurrió al promediar las 3:15 de la tarde (hora local) en la localidad de Goreme, cerca a la entrada del Museo al Aire Libre. Hasta el momento no se ha logrado identificar a los fenecidos y tampoco de quien resultó agraviado quien fue trasladado a un hospital, tal como confirmó el alcalde de Nevsehir, Huseyin Kök.

Ante este lamentable hecho, las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa del deslizamiento y por el momento la zona quedó cerrada al público. "Nuestras operaciones de búsqueda y rescate en el lugar siguen en marcha. El Gobierno continúa sus esfuerzos en el lugar con todos los recursos disponibles, indicó el burgomaestre.

Un acantilado se derrumbó en un popular destino turístico de la región turca de Capadocia Según medios locales, grandes bloques de roca cayeron a la entrada del Museo al Aire Libre de Göreme. Es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. — RT Última Hora (@RTultimahora) October 29, 2026

El derrumbe ocurrió en una zona conocida como las chimeneas de las hadas y según Kök, esto ocurrió por las fuertes lluvias registradas en la zona. Estas formaciones rocosas con forma de cono pueden ser encontrada en toda Capadocia y la UNESCO la declaró patrimonio Mundial.

No es la primera vez en los últimos años que se registra un evento similar. En 2024 una de estas 'chimeneas' formada con toba volcánica se derrumbó en una noche, luego de que una nevada causara aflojamiento de roca, sin embargo, no dejó víctimas que lamentar, y al año siguiente ocurrió otro deslizamiento tras un colapso parcial.

Otro accidente ocurrido en Turquía

Hace dos semanas tres personas fallecieron por las fuertes lluvias que azotaron Estambul importante ciudad del país otomano. Según las autoridades locales, estas fueron las más intensas desde que se comenzaron a recopilar datos 84 años atrás.

Al menos 50 mil efectivos entraron en acción, entre ellos 8 500 rescatistas realizaron trabajos de salvamiento de unas 2 700 personas afectadas por las precipitaciones. Esto también se tuvo que desviar 51 vuelos hacia otros aeropuertos y 19 se cancelaron.

Dos personas fallecidas y un herido es el saldo parcial que ha dejado un derrumbe de rocas registrado en las chimeneas de las hadas, un famoso acantilado en Capadocia, Turquía. Ante la posibilidad de que haya más gente atrapada, servicios de emergencia continúan en la zona para labores de rescate.