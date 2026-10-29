Delcy Rodríguez promete que habrá elecciones en Venezuela con una "autoridad electoral renovada"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país caribeño llevará a cabo las elecciones presidenciales estipuladas en el texto constitucional con el objetivo de contar con una autoridad renovada.

Sin embargo, la alta funcionaria no precisó una fecha específica para la convocatoria a las urnas y subordinó la realización del proceso electoral a una serie de reformas institucionales, políticas y judiciales.

Delcy Rodríguez anunció nuevas elecciones electorales en Venezuela

La mandataria de Venezuela señaló que los comicios electorales se realizará siguiendo la norma de la Constitución. Además, indicó que esta será una oportunidad para no retroceder hacia tiempos de confrontación.

"Habrá elecciones. Todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo. Repito la elección no debe ser un problema, ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere", indicó.

La funcionaria solicitó el respaldo de los actores políticos y sociales para la implementación de las modificaciones promovidas por el Poder Ejecutivo. En su intervención, sostuvo que su permanencia previa en diversos cargos de la administración pública fundamenta la ejecución de la agenda de cambios planteada.

La fijación del cronograma definitivo quedó supeditada al cumplimiento de requisitos previos vinculados al entorno político e institucional. Entre las condiciones expuestas se incluyen la reforma del marco jurídico, el establecimiento de pautas de participación para las organizaciones políticas y la promoción de la convivencia democrática.

Diálogo con sectores parlamentarios y medidas administrativas

El Ejecutivo venezolano reportó el mantenimiento de conversaciones directas con representantes de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Las mesas de diálogo abarcan la definición de garantías para futuros comicios, la restructuración del Tribunal Supremo de Justicia y la gestión de fondos para la atención de los daños ocasionados por el sismo del 24 de junio.

Frente a las críticas sobre su gestión al frente del Gobierno, Rodríguez repasó su trayectoria en ministerios, la Cancillería y la Vicepresidencia Ejecutiva antes de asumir la Presidencia encargada. Durante su pronunciamiento, admitió que la ejecución de las reformas suscita posturas encontradas entre diversos sectores de la opinión pública.

En el marco de las decisiones gubernamentales, la presidenta encargada anunció el restablecimiento del acceso a portales digitales e informativos que permanecían bloqueados por disposiciones administrativas. La medida busca ajustar las condiciones de acceso a la información en el territorio nacional.

En ese sentido, Delcy Rodríguez ratificó que la convocatoria a elecciones en Venezuela estará supeditada a la concreción de reformas judiciales y a la reestructuración del organismo electoral.