Dengue en el Perú: víctimas mortales ascienden a 82 y contagios superan los 80 mil

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dengue en el Perú sigue causando víctimas mortales y la cifra hasta el momento se ha incrementado hasta los 82, mientras que los contagios registrados superan los 80 mil. Así lo indicó el director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Alexis Holguín.

Cifra es menor al año anterior

De acuerdo con el especialista, la cifra que se tiene hasta el momento es inferior a la del 2025, aunque se debe considerar un caso similar con el Yaku, entre 2023 y 2024, que dejó más de 200 mil casos. Ante la posibilidad de cerrar el año con números similares, indicó que se debe tomar en cuenta el ingreso del cero tipo 3 del dengue.

"El dengue tiene cuatro cero tipos, uno, dos, tres y cuatro. Cuando circula uno nuevo, quiere decir que hay más personas susceptibles a ello, entonces tengo más personas que pueden hacer cuadro de dengue. No todos se complican, más del 90 % van a ser enfermedades leves, con fiebre o malestar, se va a autolimitar", sostuvo para Canal N.

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Holguín explicó cómo el piquetazo del insecto volador hace efecto en la persona afectada y luego, aparecen los síntomas. Puntualizó que la fiebre es la principal y que al desaparecer por unas 48 horas se presentaría dolor abdominal, náuseas y vómitos, sangrado por nariz y boca, irritación o somnolencia que requerirá de atención médica.

"Después de que pica el mosquito, por los menos una semana o 10 días ya empieza a hacer los síntomas que pueden ser fiebre, dolor de cabeza, muscular, de los ojos. Cuando cae cinco días de fiebre esta entra en una fase crítica, que son dos días en donde no hay fiebre, se pueden presentar síntomas de alarma.

Campaña de vacunación en Carabayllo y S.J.L.

Para contrarrestar el aumento de casos, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de prevención contra el dengue en Lima Metropolitana con la ampliación de su estrategia de vacunación en dos distritos considerados prioritarios por su situación epidemiológica. Estos son Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

La intervención comprende a personas de entre 10 a 20 años y busca proteger a la población que presenta mayor riesgo de exposición al virus. Al ser esta una medida focalizada, la dosis están preparadas para ser aplicadas a residentes de ambos distritos.

El dengue sigue siendo un problema en el país y en lo que v del año ha dejado 82 víctimas mortales y más de 80 mil contagios. No obstante, el especialista del Minsa, Alexis Holguín, sostuvo que la cifra es inferior al año pasado.