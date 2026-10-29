Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora y dónde ver el Superclásico del fútbol argentino desde Perú

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El conjunto xeneize buscará prolongar su racha invicta como local ante su histórico rival, mientras que el equipo millonario intentará sumar un triunfo importante en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca y River?

El encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El inicio será a la 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, equivalente a las 3:00 p. m. en Argentina, Uruguay y Chile, según la programación principal publicada por ESPN.

¿Dónde ver el Superclásico desde Perú?

La transmisión podrá seguirse en territorio peruano desde las 1:00 p. m. a través de la señal de ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium . Para acceder a esta última opción, los usuarios deberán contar con una suscripción activa al plan correspondiente de la plataforma.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Boca acumula 13 encuentros sin perder en el campeonato local, con siete victorias y seis empates. En su presentación anterior venció 1-0 a Independiente, resultado que le permite afrontar el clásico con una racha favorable.

River, dirigido por Leonardo Ponzio, registra una derrota en sus últimos nueve partidos del torneo. Además, consiguió su segunda victoria consecutiva al superar 1-0 a Racing, en medio de su pelea por acceder a la Libertadores del próximo año.

La última vez fue triunfo azul y oro

El antecedente más reciente se disputó el 19 de abril de 2026 cuando Boca ganó 0-1 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El Millonario buscará revertir ese resultado en territorio xeneize.

El Superclásico enfrentará a dos equipos que llegan de ganar y persiguen objetivos importantes en el Clausura. Para los aficionados en Perú, la cita será este domingo 1 de noviembre a la 1:00 p. m., con ESPN y Disney+ Premium entre las opciones anunciadas para seguirlo en vivo.