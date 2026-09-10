INPE se pronuncia tras fuga de interno condenado a 18 años de prisión del hospital Loayza mientras estaba bajo custodia

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la fuga de un interno que se encontraba hospitalizado en el Arzobispo Loayza y cumplía una condena de 18 años por el delito de robo agravado.

El hecho ocurrió la noche del martes 8 de septiembre de 2026 y ya es materia de investigación por parte de las autoridades penitenciarias y policiales.

Interno escapó mientras estaba hospitalizado

De acuerdo con el comunicado difundido por el INPE, aproximadamente a las 18:20 horas del martes 8 de septiembre se tomó conocimiento de la fuga de Herrera Paredes Mayki Cagen, quien cumplía condena de 18 años por el delito de robo agravado en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. El organismo precisó que el interno había sido trasladado al hospital debido a una condición médica.

"El martes 8 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 18:20 horas, se tomó conocimiento de la fuga del interno Herrera Paredes Mayki Cagen, del hospital Arzobispo Loayza", señala el comunicado.

Asimismo, el INPE detalló que Herrera Paredes permanecía internado desde el lunes 7 de septiembre, es decir, un día antes de que se reportara su fuga. Según la institución, el interno tenía un diagnóstico de hernia abdominal y se encontraba bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria.

🔴 COMUNICADO INPE informa sobre fuga de interno en hospital Arzobispo Loayza. https://t.co/ActRpKYdAt September 10, 2026

PNP inició búsqueda y recaptura

Tras conocer el escape, el INPE comunicó inmediatamente lo ocurrido a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de activar las acciones destinadas a localizar y recapturar al interno.

"De manera inmediata, el INPE comunicó el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP), para activar las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes", precisa el comunicado oficial.

El organismo también informó que los agentes penitenciarios fueron intervenidos por la Policía y trasladados a la comisaría del sector, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Paralelamente, el INPE anunció el inicio de una investigación interna bajo el proceso establecido por la normativa vigente. "El INPE inició las investigaciones correspondientes, conforme el proceso célere vigente, según indica el Decreto Legislativo 1617", se lee en el documento.

La institución explicó que esta investigación busca determinar de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo la fuga y establecer las responsabilidades administrativas, funcionales y/o penales que correspondan.

Finalmente, el INPE aseguró que adoptará las medidas disciplinarias y correctivas contra quienes resulten responsables, "sin excepción". Mientras continúan las diligencias policiales para dar con el paradero de Herrera Paredes, las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo la fuga pese a que el interno permanecía bajo custodia penitenciaria en un establecimiento hospitalario.